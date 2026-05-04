El Instituto Calasanz fue elegido entre las mejores del mundo por su trabajo en educación para la paz

El Instituto San José de Calasanz, ubicado en Villa Tesei, fue seleccionado entre las 50 finalistas del Global Schools Prize 2026 por su trabajo en educación para la paz, un premio internacional que distingue a instituciones educativas innovadoras y con alto impacto social.

El Calasanz compite en la categoría Global Citizenship, vinculada con la educación para la paz, solidaridad y ciudadanía global.

Esta categoría reconoce a escuelas que trabajan con sus estudiantes valores como la convivencia, la empatía, la participación comunitaria, el respeto por los derechos humanos y el compromiso con el mundo en el que viven.

La selección tiene un valor más que especial porque el instituto fue elegido entre miles de nominaciones y postulaciones de más de 100 países. Además, pasará a formar parte de una red internacional de escuelas que tienen distintos proyectos destacados por su innovación, su compromiso social y su capacidad para transformar la educación.

EL MÉRITO DEL CALASANZ

La institución que ya lleva más de 35 años inserta en la comunicad, fue bautizada con el nombre de San José de Calasanz, pionero de la educación colectiva al alcance de todos, declarado patrono universal de las escuelas cristianas en el mundo por el papa Pío XII.

La escuela empezó funcionando en la sede del Centro Cultural Shunko, con 18 chicos de 4 y 5 años en una sala integrada de Jardín de infantes, y en 1991 comenzaron las obras del actual edificio ubicado en Pilcomayo y Juana Azurduy de Villa Tesei.

El Instituto San José de Calasanz fue reconocido por una trayectoria educativa centrada en la solidaridad y el compromiso comunitario.

Desde los primeros años de jardín hasta la secundaria, la escuela trabaja contenidos y experiencias vinculadas con la convivencia, el cuidado de los demás y la participación social.

Entre sus iniciativas también se mencionan campañas solidarias, acciones ambientales, actividades de ayuda ante emergencias y proyectos relacionados con derechos humanos. En ese sentido, busca que los estudiantes participen en acciones concretas de transformación comunitaria.

Pero el reconocimiento al Instituto San José de Calasanz permite pensar en una pregunta más amplia: ¿qué hace que una escuela sea valiosa? Las buenas escuelas no solo transmiten contenidos. También construyen comunidad, acompañan trayectorias, enseñan a convivir y ofrecen herramientas para participar en la sociedad.

¿QUE ES EL GLOBAL SCHOOLS PRIZE?

El Global Schools Prize es una iniciativa de la Fundación Varkey que busca reconocer a las escuelas más innovadoras y de mayor impacto del mundo. A diferencia de otros premios educativos centrados en docentes o estudiantes, este galardón pone el foco en la institución escolar como comunidad.

El premio está organizado en distintas categorías. Entre ellas aparecen temas bien actuales, como:

Transformación con inteligencia artificial,

Artes y cultura,

Salud y bienestar,

Educación inclusiva,

Ciencia y tecnología,

Sostenibilidad y

Desarrollo docente.

Las 50 escuelas finalistas reciben una distinción y acceden a una red de colaboración internacional. Luego, el proceso continúa con la selección de ganadoras por categoría. Entre ellas se elige una escuela que recibe el premio principal, destinado a ampliar el alcance de su proyecto educativo.

¿QUÉ SIGNIFICA EDUCAR PARA LA PAZ?

Educar para la paz no significa solamente hablar de la ausencia de conflictos. En una escuela, puede incluir aprender a dialogar, resolver problemas sin violencia, escuchar distintas opiniones, respetar la diversidad y participar de proyectos que mejoren la vida de otras personas.

También implica formar ciudadanos capaces de comprender que sus acciones tienen impacto en la comunidad. Por eso, las propuestas de ciudadanía global suelen conectar temas locales con desafíos mundiales: derechos humanos, ambiente, convivencia democrática, inclusión, pobreza, desigualdad y cooperación entre personas y países.