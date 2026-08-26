Estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Morón participaron de un Workshop Internacional en Italia

Organizado por la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño, el Workshop “Croquis de Viaje” se desarrolló en Bari, Matera, Trani y Monopoli e incluyó recorridos urbanos, seminarios e intercambio académico con estudiantes y docentes de instituciones italianas.

La Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón (UM) organizó el Workshop Internacional de Arquitectura “Croquis de Viaje”, una experiencia académica que se desarrolló del 26 de julio al 2 de agosto en distintas ciudades de Italia y que contó con la participación de estudiantes y docentes de la UM.

La propuesta se llevó adelante junto al Politécnico de Bari y la Universidad degli Studi della Basilicata, con el objetivo de fortalecer la formación internacional de los estudiantes, ampliar sus perspectivas sobre la disciplina y generar instancias de intercambio académico con instituciones y comunidades universitarias de otros países.

El Workshop fue conducido por el Director de la carrera de Arquitectura (sede CABA), Carlos Campos, y Florencia Kim, y contó con la presencia de Alejandro Borrachia, Decano de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño, quien acompañó las distintas instancias académicas e institucionales desarrolladas durante este viaje.

“Este tipo de experiencias son fundamentales para la formación de nuestros estudiantes, porque les permiten ampliar su mirada sobre la arquitectura, entrar en contacto con otras culturas académicas y comprender cómo se vinculan las obras con los contextos históricos y urbanos. El viaje, el recorrido y el dibujo se convirtieron en herramientas para observar, investigar y proyectar desde una perspectiva diferente”, destacó Borrachia.

Como parte de la agenda institucional, se mantuvieron encuentros con la directora de la Carrera del Politécnico de Bari, profesora Loredana Ficarelli, y con su rector, profesor Umberto Fratini, orientados a fortalecer los vínculos y avanzar en acuerdos para el desarrollo de actividades conjuntas de investigación y el intercambio de profesores y estudiantes, entre otras iniciativas.

Las actividades comenzaron en Bari con un recorrido por el campus del Politécnico y un seminario sobre investigación proyectual, recorridos urbanos y producción de croquis, que introdujo las propuestas desarrolladas durante los días siguientes.

El grupo continuó su recorrido en Matera, donde visitó la sede local de la Universidad degli Studi della Basilicata, mantuvo un encuentro con estudiantes de doctorado y recorrió la ciudad, reconocida por su particular arquitectura excavada en la piedra.

La experiencia siguió en Trani y Monopoli, donde los estudiantes recorrieron sus centros históricos y analizaron la relación entre arquitectura contemporánea y patrimonio. En Monopoli, además, visitaron tres obras contemporáneas del estudio Bruschi-Esposito Architetti, del arquitecto Antonio Espósito.

Finalmente, de regreso en Bari, el Workshop concluyó con un recorrido y una instancia de croquizado del Castello Svevo y de distintos sectores del casco histórico de la ciudad. Los trabajos realizados durante la experiencia fueron expuestos como cierre de la actividad.

La iniciativa permitió a los estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Morón aprender desde el territorio, observar diferentes contextos urbanos y arquitectónicos e intercambiar conocimientos con estudiantes y docentes internacionales, al tiempo que contribuyó al fortalecimiento de los vínculos académicos entre la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño y universidades italianas.