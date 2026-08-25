Lucas Ghi: «Si no hay un Estado que intervenga y vele por el interés común, la concentración de la riqueza es cada vez más aguda”.

El Municipio de Morón y la UNAHUR se unieron para transformar residuos en alimentos para comedores comunitarios. El intendente de Morón Lucas Ghi detalló el nuevo acuerdo de abastecimiento local. Además, analizó el duro impacto de la crisis económica en la clase media y el comercio del conurbano.

Por Rody Rodríguez.

En una entrevista exclusiva con el programa ¿Cómo sigue esto? por Radio UNAHUR, el intendente de Morón, Lucas Ghi, brindó detalles sobre el reciente convenio firmado entre su municipio y la Universidad Nacional de Hurlingham. La iniciativa, que cuenta además con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, busca dar respuesta a la creciente demanda alimentaria mediante un innovador circuito de reciclaje de excedentes frutihortícolas.

El proyecto se centra en el aprovechamiento de los recursos del Mercado Concentrador Saropalca, ubicado en la localidad de Haedo. «Todos los viernes, al no tener capacidad de conservar el excedente en las cámaras, se desechaba una enorme cantidad de frutas y verduras», explicó Ghi. A través del nuevo circuito, el municipio recupera esa mercadería y, con la asistencia técnica de las carreras de Ingeniería en Alimentos de la UNAHUR y el control bromatológico del ministerio provincial, los transforma en conservas, mermeladas, tartas y ensaladas. Estos productos serán destinados a la red de comedores comunitarios, Cáritas y cooperadoras escolares moronenses.

EL ROL DEL ESTADO Y EL VALOR DE UNA UNIVERSIDAD SITUADA

Frente a los discursos que cuestionan la inversión pública, Ghi fue categórico en su defensa de las instituciones estatales. «Es el Estado del que tanto se reniega y que tantas veces es vilipendiado y estratégicamente demonizado», apuntó. «Si no hay un Estado que intervenga y vele por el interés común, la concentración de la riqueza es cada vez más aguda. Necesitamos la articulación entre lo público, lo privado, el conocimiento y lo estatal para el beneficio de nuestra comunidad».

El jefe comunal elogió el perfil de la UNAHUR, destacando que no es una casa de estudios aislada de su entorno. «Construye conocimiento con un proyecto de mucha inserción comunitaria, dando respuestas a necesidades concretas. A nosotros como gestión nos da valor, porque las políticas públicas se enriquecen con cuadros técnicos tan destacados en la región».

RADIOGRAFÍA DE LA CRISIS EN LOS BARRIOS Y EL COMERCIO LOCAL

Al ser consultado sobre la realidad social del territorio, Ghi advirtió que Morón no escapa a las generales del conurbano bonaerense y describió un panorama preocupante para los sectores comerciales e industriales.

«Morón tiene 12.000 comercios y 1.200 industrias, y nuestra economía depende mucho del mercado interno. Si el trabajador no ve actualizado su salario, si las paritarias son a la baja y las jubilaciones se congelan, se resiente mucho la situación y cae el consumo», detalló el intendente. Aunque remarcó que los municipios intentan generar «paliativos y atenuantes» como el programa de abastecimiento alimentario, aseguró que «el rumbo del modelo nacional es el que no cierra».

De cara al escenario político, Ghi señaló la necesidad de construir una alternativa para las mayorías no contenidas en el proyecto del Gobierno nacional. «La mejor opción de cara a ese desafío es el proyecto que hoy encabeza Axel Kicillof», concluyó, apostando a las urnas como la herramienta clave: «La democracia el año que viene nos volverá a generar las condiciones para volver a expresarnos y elegir si queremos ratificar este camino o alumbramos uno distinto».