Inauguraron el nuevo Campo de Deportes de la UNAHUR tras ser reactivado por la Provincia

La obra había sido paralizada por el Gobierno Nacional a fines de 2023 con un 38% de avance. Con financiamiento bonaerense, se finalizó el espacio que beneficiará a 38.000 personas, principalmente a estudiantes de Educación Física.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, y el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), Jaime Perczyk, encabezaron la inauguración del Nuevo Campo de Deportes de dicha institución. Los trabajos en el predio habían quedado paralizados en diciembre de 2023 por decisión del Gobierno Nacional, contando con un avance físico del 38%. En marzo de 2025, la administración provincial retomó la ejecución a través del Programa de Infraestructura Universitaria de la Provincia de Buenos Aires, permitiendo su finalización definitiva.

Durante el acto oficial, las autoridades provinciales y universitarias expusieron visiones contrapuestas respecto de la gestión de la obra pública a nivel federal. El ministro Katopodis afirmó que el presidente de la Nación, «Milei frenó la obra de la Universidad de Hurlingham, pero La Provincia la terminó». Asimismo, el funcionario detalló que el gobierno provincial lleva adelante «obras y proyectos en 26 universidades públicas de la Provincia» y remarcó la existencia de «otra manera de administrar los recursos y de construir comunidad».

Por su parte, el rector Jaime Perczyk calificó la jornada como «un día de fiesta para toda la comunidad universitaria y los vecinos de Hurlingham», al tiempo que expresó su agradecimiento al gobernador Axel Kicillof por «haber tomado la decisión política de impulsar un programa de infraestructura para las universidades públicas y sostener obras que son fundamentales para su crecimiento». El evento contó además con la presencia del intendente de Hurlingham, Damián Selci, representantes gremiales de FATUN y rectores de las universidades nacionales de San Martín, General Sarmiento, San Antonio de Areco, José C. Paz y del Delta.

Detalles de las instalaciones inauguradas

El nuevo predio deportivo se encuentra ubicado en la calle Cuzco 2800, en William C. Morris. Cuenta con una extensión superior a los 40.000 metros cuadrados y sus instalaciones principales incluyen:

Edificio administrativo: Oficinas de atención al público, zona de buffet y baños.

Oficinas de atención al público, zona de buffet y baños. Infraestructura deportiva: Una piscina semiolímpica descubierta, una cancha de fútbol 11 con medidas reglamentarias y un playón deportivo adaptado para futsal, handball, básquet, vóley y tenis.

Una piscina semiolímpica descubierta, una cancha de fútbol 11 con medidas reglamentarias y un playón deportivo adaptado para futsal, handball, básquet, vóley y tenis. Área académica: Cuatro aulas modulares destinadas al dictado de clases teóricas de la carrera de Educación Física, talleres culturales y una nueva sede de la Escuela Universitaria de Inglés.

El impacto del Programa provincial y proyectos futuros

De acuerdo con los datos del Ministerio de Infraestructura bonaerense, el Programa de Infraestructura Universitaria asumió las obras que anteriormente dependían del ex Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Actualmente, contempla 32 obras en 26 universidades nacionales en territorio bonaerense, con una inversión total estimada y actualizada de $59.829 millones. Hasta la fecha, 2 proyectos se encuentran finalizados, 9 permanecen en ejecución y 21 están en distintas etapas administrativas o de desarrollo.

En el caso específico de la UNAHUR, las autoridades informaron que también se avanza en la reactivación del nuevo edificio de Biotecnología. Esta obra, que había sido paralizada con un 35,5% de avance, contempla la construcción de un bloque anexo al edificio Malvinas Argentinas que sumará modernos laboratorios de docencia e investigación, oficinas, cocina y depósitos.