Santa Clara del Mar fue sede del 7° Congreso Provincial de Educación Física y Deporte

El jueves 17 y viernes 18 de septiembre, en Santa Clara del Mar se desarrolló el 7° Congreso de Educación Física y Deporte, organizado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Mar Chiquita, el evento tuvo lugar en las instalaciones del Polideportivo Municipal y reunió a más 1.000 asistentes, entre docentes, profesores de educación física, estudiantes de institutos de formación superior y autoridades del ámbito educativo,

El senador provincial Jorge Paredi fue uno de los principales participantes de ese encuentro, por ser anfitrión, Paredi fue varias veces intendente de Mar Chiquita, y por ser el vicepresidente de la comisión de deportes en el senado bonaerense, y junto al subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo, reivindicó el trabajo de los clubes de barrio y el deporte como pilar de la construcción y formación.

Paredi destacó el rol que cumple el deporte en la construcción de comunidad y en la formación integral de las personas, además de reivindicar el trabajo que realizan los clubes de barrio y las familias que sostienen cotidianamente sus instituciones.

En ese congreso organizado por el ministerio de educación bonaerense, (que muchos siguen denominando dirección general de escuelas), de reafirmó el compromiso provincial con la calidad de la enseñanza de las actividades motrices y recreativas. Y en esas dos jornadas, los asistentes participaron de diversas mesas de trabajo, conferencias, exposiciones y talleres prácticos destinados a la actualización de las prácticas docentes, y el rol de la educación física en el desarrollo integral de las infancias y juventudes.