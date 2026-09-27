Zabaleta exige respuestas a La Cámpora por el abandono del Hospital de PAMI en Hurlingham

El exintendente de Hurlingham disparó contra la agrupación kirchnerista por el estado de abandono del establecimiento médico. Además, apuntó duro contra Máximo Kirchner, apoyó a Axel Kicillof y pidió definir las candidaturas en una PASO: “A la cancha, muchachos”.

El exintendente de Hurlingham y actual concejal, Juan Zabaleta, volvió a sacudir el escenario político local con duras declaraciones dirigidas hacia La Cámpora y el actual jefe comunal, Damián Selci. Durante una entrevista en el ciclo de streaming “Estamos a la vuelta”, conducido por el periodista Fernando Carnota, el dirigente peronista denunció el estado de abandono del Hospital de PAMI de Hurlingham y apuntó de lleno contra el manejo de los fondos públicos durante el año electoral pasado.

UNA PROMESA INCUMPLIDA PARA 30.000 ABUELOS

El eje central del reclamo de Zabaleta se enfocó en la crítica situación sanitaria que atraviesan los adultos mayores de la región. El exministro responsabilizó a la conducción camporista por haber entusiasmado a la población con un nosocomio que hoy no cumple con las funciones prometidas.

«Tenemos 30.000 abuelas y abuelos, o un poco más, en Hurlingham, que están saliendo a buscar salud afuera del distrito», afirmó Zabaleta.

El exintendente explicó que la obra del centro médico fue anunciada e inaugurada de manera formal en distintas oportunidades, pero que jamás funcionó como el establecimiento de alta complejidad proyectado originalmente. En ese marco, planteó una grave acusación sobre el destino de los recursos: “Los fondos terminaron siendo utilizados para la campaña local de 2023 en Hurlingham”.

Como contrapartida, el actual concejal detalló que presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para exigir formalmente al Municipio que reclame la finalización del edificio o la restitución del inmueble, advirtiendo que actualmente los jubilados se ven obligados a ir «de hospital en hospital» para recibir atención médica básica.

EL RECUERDO DE LA UPA «PAPA FRANCISCO»

Para contrastar el escenario actual, Zabaleta rememoró su propia experiencia de gestión comunal al referirse a la Unidad de Pronta Atención (UPA) local. Recordó que el centro asistencial se encontraba originalmente bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires durante el mandato de María Eugenia Vidal y que atravesaba un contexto crítico.

«Yo municipalicé una UPA que quería cerrar Vidal, lo llamé Papa Francisco, mantuve los médicos y los trabajadores de Provincia y le puse recursos municipales», relató para argumentar que ante los baches del sistema público de salud “hay que hacerse cargo” y destinar el presupuesto municipal para resolver las necesidades urgentes de los vecinos.

CRUCES CON MÁXIMO KIRCHNER Y EL RECLAMO DE UNA INTERNA

La disputa local se encuadró además dentro de la fuerte pulseada que atraviesa el peronismo en la provincia de Buenos Aires. En otra intervención reciente en Radio Del Plata, Zabaleta no ahorró calificativos contra Máximo Kirchner, calificando su presente político dentro de la estructura peronista como «muy triste».

“Es muy jodido cuando vos te dedicás y estás al pedo todo el día a agarrar un micrófono y arrasar al tipo que gestiona y al que tiene que laburar”, lanzó el exintendente confirmando explícitamente que sus dichos estaban dirigidos a Kirchner. A su vez, lo culpó directamente por las divisiones del partido en territorio bonaerense.

En sintonía con este diagnóstico, el exjefe comunal expresó su rotundo respaldo a la gestión del gobernador Axel Kicillof, destacando su diálogo constructivo con intendentes y sectores productivos frente a la crisis económica nacional. Al mismo tiempo, exigió que la renovación del espacio no se defina «por control remoto», mediante tuits o acuerdos cerrados en hoteles de cinco estrellas, sino a través del voto ciudadano en elecciones primarias.

Zabaleta anticipó que si hay PASO va a competir. “A la cancha, muchachos. Acá no hay dedo mágico… competí”, concluyó, advirtiendo que prescindir de las internas solo profundizará la fragmentación del peronismo local y provincial.