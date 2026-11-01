Informe del Banco Provincia: El sueldo cada vez dura menos

Un análisis de Banco Provincia sobre 320 mil cuentas sueldo del sector privado reveló que la mitad del salario ya se había utilizado a los cinco días de cobrar en julio de 2026. La proporción de trabajadores que se quedan sin dinero antes del día 10 pasó de 17,9% a 23,2% entre diciembre de 2023 y 2025.

Los datos de más de 320 mil cuentas sueldo de trabajadores del sector privado que cobran en Banco Provincia muestran una tendencia cada vez más difícil de ignorar: el sueldo dura menos y el impacto es especialmente fuerte entre los sectores de ingresos más bajos. El análisis compara diciembre de 2023 contra diciembre de 2025 y suma una fotografía más actual correspondiente a julio de 2026.

Uno de los indicadores más contundentes surge de esa comparación: la proporción de trabajadores que se quedaron sin dinero del sueldo antes del día 10 pasó de 17,9% a 23,2%. Al mismo tiempo, la fecha en la que la mitad de las personas agotó su salario se adelantó dos días, pasando del día 24 al día 22. También creció la porción del ingreso ya utilizada al día siguiente del cobro: de 18,5% a 23,5%.

La metodología se basa en el seguimiento diario de cuentas sueldo de trabajadores del sector privado que cobran en Banco Provincia y que no transfieren sus haberes a otras entidades. El estudio considera que una persona se quedó sin plata del sueldo cuando el saldo proveniente de ese ingreso llega a cero debido a pagos, consumos, extracciones, transferencias o compra de dólares.

La foto de julio de 2026

La medición más reciente confirma la tendencia: a los cinco días de haber cobrado, todo el universo analizado ya había utilizado la mitad del sueldo. Para el día 10, más de un tercio (36%) se había quedado sin saldo proveniente de su salario. Hacia el día 20, ese porcentaje ascendía al 57%, es decir, casi seis de cada diez personas ya no contaban con dinero de su haber mensual.

El fenómeno no afecta a todos por igual. Entre quienes perciben ingresos bajos, el 56% se quedó sin dinero del sueldo antes del día 10 y la mitad agotó sus recursos hacia el día 7. En los segmentos medios bajos, el porcentaje fue de 40% y la mitad se quedó sin saldo hacia el día 14. Entre los sectores de ingresos altos, el 21% agotó el salario antes del día 10 y la mitad llegó sin dinero al día 24.

Consumo y salario real

Los resultados aportan un dato relevante: el sueldo se agota más rápido, pero no porque las personas estén consumiendo más. Los indicadores muestran una caída del salario real de 4,3% entre julio de 2025 y julio de 2026, mientras que el consumo real realizado con tarjetas y Cuenta DNI retrocedió 8,6% en el mismo período. Si la comparación se realiza contra 2023, la caída del consumo real alcanza el 20%.

«Los datos muestran algo que vemos todos los días cuando recorremos la provincia y conversamos con trabajadores, comerciantes y pymes: cada vez a más familias el ingreso les dura menos. Y eso ocurre incluso en un contexto donde el consumo se retrajo», señaló Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia. Y agregó: «Considerar que la macroeconomía está ordenada cuando los salarios alcanzan menos y las familias enfrentan mayores dificultades para llegar a fin de mes es una mirada muy reduccionista de la realidad económica de la Argentina».

En otras palabras, los datos sugieren que una porción cada vez mayor de los ingresos se destina a gastos difíciles de postergar, como servicios y transporte, mientras que rubros como indumentaria, tecnología, salidas o mejoras para el hogar pierden peso dentro del presupuesto familiar.

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