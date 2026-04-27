INTA y UNAHUR presentaron 18 proyectos de investigación y desarrollo

En el auditorio del edificio La Patria de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), se presentaron los 18 proyectos aprobados en la Primera Convocatoria a Proyectos de Investigación y Desarrollo “PID-UI 2026” de la Unidad Integrada UNAHUR-INTA. Participaron del evento autoridades de la universidad y del INTA, docentes, investigadores, becarios doctorales y estudiantes.

“Los argentinos tenemos problemas en materia de producción agroindustrial, producción de alimentos, sanidad, salud, educación e industria. Nos parece que estamos dando un paso para dar una respuesta más integral a todos esos problemas”, señaló el Rector de la UNAHUR, Jaime Perczyk. Y sobre la nueva convocatorio expresó: “Hubo un trabajo de planificación que permitió que fuéramos construyendo relación y confianza con el INTA. Hoy estamos dando un paso más en ese sentido”.

La Unidad Integrada INTA-UNAHUR promueve el desarrollo científico-tecnológico, la transferencia de conocimientos y la formación de recursos humanos en áreas estratégicas de la producción. En este marco, los proyectos seleccionados en esta primera convocatoria se orientan a la comprensión y/o solución de problemáticas vinculadas a la producción de bienes, procesos y otras demandas de la sociedad, mediante la generación de nuevo conocimiento y la aplicación, optimización o adaptación de saberes existentes en los campos de la biotecnología, las ciencias agrarias y los alimentos. Cada uno de los proyectos cuenta con un financiamiento de hasta $3.000.000 para su desarrollo. La mayor parte del dinero fue aportado por la UNAHUR y también se recibieron fondos la Fundación ArgenINTA.

El Secretario de Investigación de la UNAHUR, Juan Pedrosa, se remontó a los inicios de la relación con el INTA, cuando nuestra institución, en 2016, iniciaba sus actividades académicas con la Licenciatura en Biotecnología: “Surgían necesidades que podíamos trabajar en conjunto. Además, nuestros estudiantes iban progresando en sus carreras y necesitaban lugares para hacer prácticas, pasantías o trabajos finales de licenciatura”. En 2023, ese vínculo, tal como explica Pedrosa, dio un salto cualitativo: “Firmamos el convenio de creación de la Unidad Integrada y llegamos a la primera convocatoria conjunta a proyectos de investigación y desarrollo”.

Por su parte, Livia Negri, Directora del Centro de Investigación en Agroindustria (CIA-INTA), destacó la excelencia y creatividad de los 18 proyectos seleccionados. Y agregó: “Queríamos que nuestros investigadores y los docentes de la UNAHUR se encontraran y tuvieran este espacio de trabajo. Entonces, empezamos a forjar vínculos y a aprovechar las capacidades que tenemos en ambas instituciones”.

Hacia el final del evento, Perczyk también se refirió a la situación compleja que atraviesa el sistema universitario y científico de la Argentina. “Creemos que hay que pelear y seguir haciendo docencia, investigación y extensión para construir un país en el que tengan lugar todos: los que han ido a la Universidad siempre y los que están peleando por llegar. Reafirmamos la vocación y el compromiso de seguir en este camino”, dijo.