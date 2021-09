Juan Zabaleta: «Estamos siendo parte de la reconstrucción de Argentina»

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, sostuvo que el Gobierno del Frente de Todos es «parte de la reconstrucción de Argentina» tras la pandemia de coronavirus, al advertir que la administración de Mauricio Macri había dejado el país «patas pata arriba».

«Los programas y medidas que tomamos permitieron sostener la mesa de los argentinos que la pasaron y la pasan tan mal», afirmó Zabaleta.

Al respecto, el funcionario señaló que el Gobierno de Alberto Fernández es «parte de la reconstrucción de Argentina» porque la administración de Juntos por el Cambio «dejó un país patas para arriba».

En declaraciones radiales, Zabaleta repasó que «durante la pandemia» Argentina «solidificó una base con el aporte del trabajo y la producción que permitió mantener el empleo».

«Esta es la fortaleza de un Gobierno que tomó decisiones en pandemia. Cuidamos a las pymes y pusimos en valor la economía social», subrayó y abogó por «cuidar a los emprendedores, darle la posibilidad y generar empleo».

«A pesar que causa angustia escuchar hablar a Macri, es bueno verlo para que sigamos viendo públicamente los dos modelos que hay en pugna», dijo y prosiguió: «Había jubilados que se endeudaban para pagar tarifas, a eso los argentinos no quieren volver».

También repasó que «durante la pandemia el Congreso no votó nunca una ley que le quitara derechos a los argentinos».

«Es con menos corbata y más cerca de la gente, necesitan que la política esté cerca», insistió el funcionario.

Zabaleta llamó a «mirar para el costado para ver con quién caminamos a la par: jubilados, docentes y jóvenes que creen que Argentina se va a recuperar».

«Estamos reconstruyendo la mesa de los domingos. Mientras haya un pibe que no tenga para comer ahí va a estar el Estado», enfatizó.

REUNIÓN CON AXEL KICILLOF

El Gobierno busca la forma para avanzar en la reconversión de planes sociales en trabajo genuino. Ese es uno de los ejes de la gestión de Juanchi Zabaleta al frente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Con ese tema en agenda, el intendente de Hurlingham en uso de licencia, se reunió la semana pasada con el gobernador Axel Kicillof de un encuentro del que participó el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Cuervo Larroque, quien hizo un detallado informe sobre el contexto social de la provincia de Buenos Aires.

Algunos analistas destacan la decisión del gobierno nacional de destinar mayor presupuesto para ampliar planes sociales vinculados a la economía popular como el Potenciar Trabajo, que en la actualidad cuenta con casi 900 beneficiarios.

A esa medida, (bien recibida por la mayoría de las organizaciones sociales, sobre todo las más afines al Frente gobernante, como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa. Barrios de Pie o el MTE que comanda Juan Grabois, Zabaleta planifica la creación de una mesa que incluya a otros ministros nacionales para planificar y ejecutar políticas de contención social.