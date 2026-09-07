Kicillof y el espinoso camino a su candidatura presidencial

PANORAMA POLITICO BONAERENSE

La primera semana de septiembre de 2026 encuentra a la provincia de Buenos Aires atravesando un escenario complejo, con el gobierno de Axel Kicillof desplegando una intensa agenda de gestión mientras se multiplican los conflictos laborales y los reclamos sociales.

Por Jorge Déboli*/.

Esta semana el mandatario bonaerense tuvo que salir a sacar un poco de leña del fuego que todos los días es alimentado, ya no por suspensiones de trabajadores, sino por los despidos que a diario se reportan con el cierre de empresas.

Por caso, el Ministerio de Trabajo provincial intervino de manera directa en el conflicto de Granja Tres Arroyos, una de las empresas avícolas más importantes del país, sobre el que salió a dictar la conciliación obligatoria y ordenó la reincorporación de 1200 trabajadores despedidos en las plantas de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría.

La medida, que alcanza a 700 trabajadores de Capitán Sarmiento, 450 de Esteban Echeverría y 50 de Pilar, establece un plazo de 15 días hábiles para la negociación entre la empresa y el Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA). La empresa había argumentado los despidos en la caída de exportaciones y la gripe aviar, pero desde el gremio rechazan esos argumentos y señalan que el consumo de pollo sigue creciendo.

En otro frente, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) inició un plan de lucha con cortes de ruta en Cañuelas para reclamar la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, una herramienta prevista por la Ley 14.656 que llevaba una década sin implementarse. La presión gremial rindió frutos: el Ministerio de Trabajo publicó la resolución que reglamenta el Consejo, aunque desde la FeSiMuBo cuestionaron que no se respetó la representatividad establecida por la ley, mientras anticipan nuevas medidas de fuerza en el marco de un «plan total, permanente y prolongado».

La economía y su impacto

El sector comercial refleja con crudeza la crisis: la cadena mayorista Diarco cerró su tercera sucursal en menos de un mes, esta vez en Jáuregui, Luján, afectando a unos 30 trabajadores, que se suman a los ya afectados por la crisis de la industria textil, que antes de la irrupción del neoliberalismo, concentraba una gran demanda de empleo en el distrito.

Los cierres previos en Zárate y Tres Arroyos, sumados a este, evidencian la fuerte caída del consumo y las ventas que atraviesa el sector mayorista. La empresa argumenta que la facturación ya no alcanza para cubrir los costos operativos.

Debate legislativo y agenda de gobierno

En el plano legislativo, el gobierno de Kicillof encontró resistencia en el Senado bonaerense. El senador Mario Ishii frenó el dictamen de dos proyectos clave del Ejecutivo: la creación del Sistema Integrado de Salud (SIPBA) y el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense. El peronismo tiene mayoría en la comisión de Salud, pero sin el voto de Ishii no lograron los consensos necesarios para avanzar con el dictamen, lo que evidencia tensiones internas en el espacio oficialista.

Eventos religiosos

En paralelo, el gobierno bonaerense se prepara para dos grandes eventos: la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, los días 3 y 4 de octubre, y la histórica visita del Papa León XIV en noviembre. Kicillof encabezó una mesa de trabajo con funcionarios, intendentes y representantes de la Iglesia para coordinar el operativo, que incluirá hospitales móviles, personal médico, patrulleros, controles de tránsito, Defensa Civil y asistencia a los peregrinos.

La polémica por Thiel y el debate tecnológico

La llegada de Peter Thiel a la Argentina generó debate en el ámbito nacional y bonaerense. Una audiencia en Diputados reunió a más de treinta especialistas que advirtieron sobre el interés del magnate tecnológico cofundador de Palantir, quien fue invitado pero no asistió. Los especialistas señalaron que Thiel podría buscar convertir a la Argentina en un «banco de pruebas para inteligencia artificial» y cuestionaron el nivel de acceso que tiene al Presidente y las reformas legislativas que podrían adaptar el marco normativo a sus intereses.

Alineamiento de Milei con el magnate

Milei, por su parte, defendió la posibilidad de crear «corporaciones no humanas operadas por agentes de IA» en un artículo publicado en el Financial Times, una posición que algunos interpretan como alineada con las ideas de Thiel sobre el futuro tecnológico. La mudanza de Thiel a Buenos Aires, su compra de una mansión de US$12 millones y sus reuniones a puertas cerradas con el Presidente y asesores clave reavivaron las sospechas sobre sus verdaderos intereses en el país.

Escenario bonaerense complicado

El escenario bonaerense que enfrenta Kicillof, combina una agenda de gestión activa del gobierno provincial en materia de infraestructura y planificación de eventos masivos, con una creciente conflictividad laboral y un debate legislativo trabado por tensiones internas entre el oficialismo y La Cámpora, más el resto de los sectores opositores, en un contexto económico de caída del consumo que golpea con fuerza al sector comercial.

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