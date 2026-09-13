La crisis golpea al comercio y la industria bonaerense: más de 3.165 cierres y miles de despidos desde 2023

Un informe del Observatorio de Datos Estratégicos revela que al menos 3.165 establecimientos comerciales y productivos cerraron o cesaron su actividad en la provincia de Buenos Aires entre fines de 2023 y agosto de 2026, con La Plata, Tandil y Junín como los municipios más afectados, una caída de ventas de hasta el 16,8% y un saldo neto de 5.832 empresas que dejaron de operar, en un escenario de asfixia financiera por la caída del consumo, los tarifazos y los costos operativos.

Por Jorge Déboli/

El impacto de las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei sobre el comercio y la producción en la provincia de Buenos Aires quedó plasmado en un relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos, que registró al menos 3.165 establecimientos comerciales y productivos cerrados, cesados o dados de baja entre fines de 2023 y septiembre de 2026.

La cifra, que constituye un piso documental construido a partir de cámaras empresariales, registros municipales y comunicados del sector, afecta tanto al Conurbano como al interior provincial.

La Plata concentra el mayor número de bajas, con al menos 1.000 comercios que comunicaron su cierre o baja al Municipio, una caída interanual del 14,7% en las ventas minoristas y 14 trimestres consecutivos con resultados negativos. Le siguen Tandil, con 819 bajas (521 en 2025 y 298 provisorias de oficio hasta agosto de 2026), y Junín, con 687 bajas administrativas entre 2024 y 2025 y un retroceso de ventas del 16,8% interanual en el segundo trimestre de 2026.

En el interior, se documentaron ceses en Trenque Lauquen (274), Mar Chiquita (51), Balcarce (47), Necochea (34), San Antonio de Areco (31), Olavarría (más de 25), Luján (más de 20) y Quilmes (al menos 12 en el centro).

Los muestreos de locales vacíos complementan el panorama: en La Plata, 451 locales cerrados o en alquiler sobre 4.739 relevados (9,5%); en Mar del Plata, 190 sobre 2.442 (7,8%); y en Necochea, 95 sobre 680 (14%).

El presidente del Observatorio, Pedro Perrotta, señaló que «no estamos frente a un problema de una sola ciudad ni de un solo sector. El deterioro aparece en grandes centros urbanos, polos industriales y también en localidades pequeñas, donde el cierre de una fábrica o de decenas de comercios tiene un impacto social mucho más profundo».

Las causas que más se repiten en el comercio minorista son la caída del consumo y de las ventas, el peso de los alquileres, servicios y costos fijos, y la pérdida de rentabilidad.

Caída sin respiro de la Industria

En la industria se suman la competencia de productos importados, la pérdida de competitividad, la caída de pedidos y las reestructuraciones empresarias. La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) contabilizó 1.306 cierres de unidades productivas industriales entre 2023 y mayo de 2026, concentrando el 44,8% del empleo industrial perdido a nivel nacional.

El Ministerio de Economía bonaerense ubicó en 5.832 el saldo acumulado de empresas que dejaron de operar a noviembre de 2025, mientras que un informe de CEPA situó en más de 6.200 las empresas cerradas en la Provincia desde 2023.

Golpes duros a empresas bonaerenses

En materia laboral, el informe documenta casos de alto impacto como el cierre de FATE en San Fernando (920 trabajadores), Grupo Dass en Coronel Suárez (360 despidos), Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento (más de 700 despidos en una ciudad de 15.000 habitantes) y los cierres de Kimberly-Clark, ILVA, Magnera y Whirlpool en Pilar, con alrededor de 800 puestos directos afectados.

En Pergamino se formalizaron 335 despidos durante el primer semestre de 2026, y en Azul se perdieron alrededor de 2.500 empleos registrados durante 2025. La desocupación en Bahía Blanca alcanzó el 10,1% en el primer trimestre de 2026, mientras que Mar del Plata pasó del 7,9% al 9,3% en el mismo período.

Datos que no son relatos, pero que si anticipan una situación social insostenible de incierta resolución.

//InfoGEI