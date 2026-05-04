La UNAHUR abre la preinscripción a carreras para el segundo cuatrimestre 2026

Desde hoy, 4 de mayo hasta el sábado 9 de mayo, la Universidad Nacional de Hurlingham realizará la preinscripción a carreras para iniciar en el segundo cuatrimestre 2026.
Oferta académica para el 2do cuatrimestre:
Instituto de Tecnología e Ingeniería
Ingeniería en Energía Eléctrica DURACIÓN: 5 años. TÍTULO INTERMEDIO: Técnico/a Universitario/a en Energía Eléctrica
Tecnicatura Universitaria en Electromovilidad DURACIÓN: 2 años y medio. (Importante: si te anotás en esta tecnicatura, podés continuar tus estudios para Ingeniería en Energía Eléctrica)
Licenciatura en Diseño Industrial DURACIÓN: 4 años. TÍTULO INTERMEDIO: Técnico/a Universitario/a en Diseño Industrial
Ingeniería Metalúrgica DURACIÓN: 5 años .TÍTULO INTERMEDIO: Técnico/a Universitario/a en Metalurgia
Licenciatura en Gestión del Mantenimiento DURACIÓN: 4 años. TÍTULO INTERMEDIO: Técnico/a Universitario/a en Mantenimiento Industrial
Técnico/a Universitaria en Mantenimiento Hospitalario DURACIÓN: 2 años y medio. (Importante: si te anotás en esta tecnicatura, podés continuar tus estudios para la Licenciatura en Gestión del Mantenimiento)
Instituto de Biotecnología:
Licenciatura en Gestión Ambiental DURACIÓN: 5 años. TÍTULO INTERMEDIO: Técnico/a Universitario/a en Ciencias del Ambiente
Licenciatura en Tecnología de los Alimentos DURACIÓN: 5 años. TÍTULO INTERMEDIO: Técnico/a Universitario/a en Tecnología de los Alimentos
Ingeniería Agronómica DURACIÓN: 5 años.
Licenciatura en Desarrollo Agrario DURACIÓN: 4 años.
Tecnicatura Universitaria en Producción Agroecológica Periurbana DURACIÓN: 2 años y medio.
Tecnicatura Universitaria en Viverismo DURACIÓN: 2 años y medio.
Instituto de Educación
Licenciatura en Educación (Ciclo de complementación curricular) DURACIÓN: 2 años.
Profesorado Universitario de Letras DURACIÓN: 4 años.
Profesorado Universitario de Matemática DURACIÓN: 4 años.
Profesorado Universitario de Biología DURACIÓN: 4 años.
Profesorado Universitario de Geografía DURACIÓN: 4 años.
Instituto de Salud Comunitaria
Licenciatura en Enfermería (Ingreso por equivalencias sólo para Técnicos/as en Enfermería o Enfermeros/as Universitarios/as). Quienes cuenten con un título de Técnico/a en Enfermería o Enfermero/a Universitario/a, pueden acceder al reconocimiento de equivalencias correspondientes al primer ciclo de la carrera (1°, 2° y 3° año) y cursar únicamente el segundo ciclo (4° y 5° año) de la Licenciatura en Enfermería.
El proceso y enlace de preinscripción es diferente para quienes en alguna oportunidad ya estuvieron inscriptos/as en la UNAHUR ( ya sea en alguna carrera, como en cursos y/o talleres) y para quienes van a inscribirse por primera vez
IMPORTANTE: No todas las carreras están ofertadas para iniciar en el segundo cuatrimestre, se recomiendo volver a consultar en octubre, cuando se abrirá un nuevo período de preinscripción para comenzar a cursar en 2027.