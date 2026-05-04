La UNAHUR abre la preinscripción a carreras para el segundo cuatrimestre 2026

Desde hoy, 4 de mayo hasta el sábado 9 de mayo, la Universidad Nacional de Hurlingham realizará la preinscripción a carreras para iniciar en el segundo cuatrimestre 2026.

Oferta académica para el 2do cuatrimestre:

Instituto de Tecnología e Ingeniería

Ingeniería en Energía Eléctrica DURACIÓN: 5 años. TÍTULO INTERMEDIO: Técnico/a Universitario/a en Energía Eléctrica

Tecnicatura Universitaria en Electromovilidad DURACIÓN: 2 años y medio. (Importante: si te anotás en esta tecnicatura, podés continuar tus estudios para Ingeniería en Energía Eléctrica)

Licenciatura en Diseño Industrial DURACIÓN: 4 años. TÍTULO INTERMEDIO: Técnico/a Universitario/a en Diseño Industrial

Ingeniería Metalúrgica DURACIÓN: 5 años .TÍTULO INTERMEDIO: Técnico/a Universitario/a en Metalurgia

Licenciatura en Gestión del Mantenimiento DURACIÓN: 4 años. TÍTULO INTERMEDIO: Técnico/a Universitario/a en Mantenimiento Industrial

Técnico/a Universitaria en Mantenimiento Hospitalario DURACIÓN: 2 años y medio. (Importante: si te anotás en esta tecnicatura, podés continuar tus estudios para la Licenciatura en Gestión del Mantenimiento)

Instituto de Biotecnología:

Licenciatura en Gestión Ambiental DURACIÓN: 5 años. TÍTULO INTERMEDIO: Técnico/a Universitario/a en Ciencias del Ambiente

Licenciatura en Tecnología de los Alimentos  DURACIÓN: 5 años. TÍTULO INTERMEDIO: Técnico/a Universitario/a en Tecnología de los Alimentos

Ingeniería Agronómica DURACIÓN: 5 años.

Licenciatura en Desarrollo Agrario DURACIÓN: 4 años.

Tecnicatura Universitaria en Producción Agroecológica Periurbana DURACIÓN: 2 años y medio.

Tecnicatura Universitaria en Viverismo DURACIÓN: 2 años y medio.

Instituto de Educación

Licenciatura en Educación (Ciclo de complementación curricular) DURACIÓN: 2 años.

Profesorado Universitario de Letras  DURACIÓN: 4 años.

Profesorado Universitario de Matemática DURACIÓN: 4 años.

Profesorado Universitario de Biología DURACIÓN: 4 años.

Profesorado Universitario de Geografía DURACIÓN: 4 años.

Instituto de Salud Comunitaria

Licenciatura en Enfermería (Ingreso por equivalencias sólo para Técnicos/as en Enfermería o Enfermeros/as Universitarios/as). Quienes cuenten con un título de Técnico/a en Enfermería o Enfermero/a Universitario/a, pueden acceder al reconocimiento de equivalencias correspondientes al primer ciclo de la carrera (1°, 2° y 3° año) y  cursar únicamente el segundo ciclo (4° y 5° año) de la Licenciatura en Enfermería.

El proceso y enlace de preinscripción es diferente para quienes en alguna oportunidad ya estuvieron inscriptos/as en la UNAHUR ( ya sea en alguna carrera, como en cursos y/o talleres) y para quienes van a inscribirse por primera vez

IMPORTANTE:  No todas las carreras están  ofertadas para iniciar en el segundo cuatrimestre, se recomiendo volver a consultar en octubre, cuando se abrirá un nuevo período de preinscripción para comenzar a cursar en 2027.

