Las últimas imágenes del Indio Solari, a un mes de su partida, conmueve a sus seguidores

A un mes del fallecimiento de Carlos «Indio» Solari, su familia difundió una fotografía inédita tomada apenas un día antes de su muerte, que rápidamente se viralizó en las redes sociales y reavivó el profundo afecto de los fanáticos hacia el emblemático líder de Los Redonditos de Ricota.

A un mes del fallecimiento de Carlos «Indio» Solari, su familia difundió una fotografía inédita tomada apenas un día antes de su muerte, que rápidamente se viralizó en las redes sociales y reavivó el profundo afecto de los fanáticos hacia el emblemático líder de Los Redonditos de Ricota.

La imagen capturada en el jardín de su vivienda en Parque Leloir, fue compartida por su esposa, Virginia Mones Ruiz, y su hijo Bruno, quienes la acompañaron con el mensaje: «Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto, viejito».

Junto a esta, también se difundió otra postal tomada por Gastón Daus, histórico amigo y asistente del músico, quien dedicó un emotivo relato en su cuenta de Instagram:

«Hoy escuché: ‘¡Gavilán!’ Corrí a buscarte por toda la casa, pero no estabas. Entré a tu cuarto y ver tus cosas me rompió el alma, porque no estabas. Te extraño tanto, mi amigo. Te amo tanto tanto como nadie es capaz de imaginar. Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad que juntos construimos todo este tiempo».

Las postales, que muestran al Indio caminando en una escena cotidiana y serena, se convirtieron en un nuevo homenaje que congregó el cariño y la nostalgia de miles de seguidores, reafirmando el lugar inmortal de una de las figuras más trascendentes del rock argentino, cerrando el posteo con esta enigmática frase:

PD: “Sigo siendo el Gavilán que va decir lo que vos querías, pero no podías. Te amo”. (Foto del 4/6/26).

/InfoGEI