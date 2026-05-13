Los Paisanos Murales lo hicieron de nuevo

Por Laro Bialobrzeski.

La agrupación artística, sin fines políticos, conocida como Paisanos Murales , pintó en este mayo de otoño del corriente año, un nuevo mural en una terraza céntrica de la Ciudad de Hurlingham.

El lugar es una esquina de bancos y de negocios clásicos donde sobresale uno que escribe su historia desde la década del 70 «Jonas Hombres» un emblema de la ciudad.

Esta vez y siguiendo la temática urbanística local que caracteriza esta agrupación, se pintó o muraleó -como le gusta decir a los artistas- la icónica frase que se repite desde siempre en los distintos barrios hurlinguenses y que los Divididos convirtieron en canción: «PAISANO DE HURLINGHAM». Toda una declaración de principios y sentido de pertenencia.

Los artistas que forman los PM son Lucas y Braian Guigon, Gabriel Sánchez (Gaby Filete); Stella Colombano; Julián Rumba, Lucas Bianchi, Sonia Geraldine, Valeria Proz y la asistencia de Marcelo Fiori Quercetti y Laro Bialobrzeski.

La idea es simple y sin mucho que explicar: colorear la ciudad con murales que cuenten la historia de una ciudad, de un distrito, que siendo uno de los municipios más pequeños del conurbano no deja de escribir su historia día tras día, contando quizá con algo tan simple como un mural a la memoria colectiva que sostiene esta tierra.