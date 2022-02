Mario Ledesma ya no es el entrenador de Los Pumas

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Mario Ezequiel Ledesma, anunció oficialmente su renuncia como entrenador de Los Pumas afirmando que «fue una decisión personal y el fin de un ciclo».

«La manera en la que me toca irme es con la misma entereza que me tocó encarar el proyecto, con toda la pasión, lo venía reflexionando, lo hable con mi familia y creo que el año pasado no vimos una mejora, como venía sucediendo antes», confesó emocionado el ex jugador e ídolo del Curupaytí en conferencia de prensa.

«Se cerró un ciclo, un capítulo del juego, dejamos a Los Pumas en el mismo lugar que cuando asumimos en junio del 2008», agregó y reveló que «la decisión final la sentí en la panza, en el corazón y en la cabeza».

Ledesma reflexionó: «¿quién quiere alejarse de Los Pumas? nadie. Pero lo importante es poner al equipo primero y, hay que ser humilde y ser consecuente con ello»,

Y señaló que «en el debe está no haber no llegado al Mundial de Francia 2023, mi renuncia se debe a un fin de un ciclo», aclarando que «no tengo ninguna oferta del exterior y nunca sería capaz de renunciar por ese motivo. Nada vale más que ser el entrenador de Los Pumas».

El entrenador de 48 años expresó que «hoy conversé con el staff técnico y con los jugadores más referentes del grupo y les comuniqué la decisión que venía pensando y que era lo mejor para el rugby argentino», al tiempo que indicó estar «muy agradecido, ya que siempre me sentí apoyado por los dirigentes, los jugadores y todos los que de alguna manera acompañaron mi ciclo».

«Dejo a Los Pumas en una excelente posición, con un grupo de jugadores profesionales que soportaron jugar tanto tiempo de visitantes encerrados en burbujas. No sé si mi mensaje e idea de juego lo entendieron los jugadores, pero lo cierto que el grupo estuvo siempre unido, tanto los jugadores y el staff técnico», agregó.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) designó a Ledema en junio del 2008, en reemplazo del tucumano Daniel Hourcade, y asumió el cargo en agosto junto al staff técnico integrado por Nicolás Fernández Miranda en un comienzo y luego por Marcelo Loffreda, Juan Fernández Lobbe y el australiano Michael Cheika.

El presidente de la UAR, Marcelo Rodríguez, señaló por su parte que «me sorprendió la decisión de Ledesma, ya que no me la esperaba, aunque soy consciente que los últimos dos años fueron muy duros y adelantaron los tiempos».

«La UAR agradece a Ledesma por su labor al frente de Los Pumas y el actual Consejo Directivo, que finaliza su mandato a fines de marzo. o el próximo que sea elegido tomará la decisión de contratar un nuevo técnico», afirmó, añadiendo un «cómo voy a pensar quién va a reemplazar a Ledesma si me tomo de sorpresa esta decisión».

Ledesma logró en su ciclo al frente de Los Pumas ocho triunfos, tres empates y sufrió 22 derrotas, alcanzando un discreto 29 por ciento de efectividad.

El dato positivo de su conducción fue el histórico triunfo frente a los All Blacks de Nueva Zelanda, por 25 a 15, encuentro disputado en Australia el 17 de noviembre del 2020 en el inicio del torneo Tres Naciones.

Como contrapartida, Los Pumas fueron eliminados en la fase inicial del Mundial de Japón 2019 al perder frente a Francia e Inglaterra, la performance más discreta en la era profesional.

En 2021 el seleccionado argentino cerró la temporada con un saldo negativo de ocho derrotas, tres triunfos y un empate, finalizando la competencia internacional de la peor manera al caer categóricamente frente a Irlanda (53-7).

En el fuerte Rugby Championship, que comparten con las potencias de Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia, Los Pumas perdieron todos los partidos en 2021 y no sumaron puntos, la peor actuación en la historia del torneo.

Ledesma, es una de los jugadores emblemas de Curupaytí, donde se inició a los 10 años y jugó en el club de Hurlingham durante una década. Integró el seleccionado argentino entre 1996 y 2011, y participó en cuatro mundiales. Disputó 82 test matches y marcó cuatro tries. Es el cuarto jugador con más presencias en el conjunto albiceleste.

También jugó en Francia y en 2001 pasó al Narbonne, dos años más tarde lo hizo en el Castres y finalmente en 2005 concluyó su carrera deportiva en el Clermont.

Inició su carrera de entrenador profesional como asistente de Michael Cheika entre el 2011/2012 en el Stade Francais de París y un año después acompañó en el staff técnico a Fabién Galthie en el Montpellier

Fue asistente de Cheika en el seleccionado de Australia en el Mundial de Inglaterra 2015, en el que los Wallabies perdieron la final con Nueva Zelanda por 34 a 17.