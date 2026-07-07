Más de 2500 estudiantes participaron de una nueva Expo Orientación Vocacional en la Universidad de Morón

Jóvenes de escuelas secundarias del distrito participaron de charlas informativas sobre las distintas carreras y se interiorizaron acerca de todas las oportunidades que brinda la UM.

Los días 1 y 2 de julio, la Universidad de Morón (UM) recibió a más de 2500 estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias del distrito en una nueva edición de la Expo Orientación Vocacional, una iniciativa organizada por el Departamento de Integración Educativa, dependiente de la Secretaría Académica, con el objetivo de acompañar a los futuros ingresantes en el proceso de elección de su carrera universitaria, acercándoles información sobre la oferta académica y permitiéndoles conocer de primera mano la experiencia de estudiar en la UM.

Durante las jornadas, los alumnos participaron de charlas con decanos, secretarios académicos, directores de carrera y docentes, quienes explicaron los perfiles profesionales, los planes de estudio y las oportunidades laborales de cada disciplina. Las carreras presentadas incluyeron Arquitectura, Diseño de Indumentaria, Diseño de Interiores, Diseño Gráfico, Turismo, Gestión Hotelera, Administración, Comercialización (Marketing), Recursos Humanos, Contador Público, Criminalística, Abogacía, Medicina, Nutrición, Farmacia, Bioquímica, Psicología, Fonoaudiología, Ingeniería en Informática, Licenciatura en Sistemas, entre muchas otras.

La Expo también permitió dar a conocer todas las oportunidades que ofrece la Universidad más allá de las aulas: los Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales, sin costo para estudiantes UM y certificados por universidades y empresas líderes del mundo a través de Coursera; los programas de intercambio internacional y dobles titulaciones; las actividades de investigación, deporte y cultura; la bolsa de empleo y pasantías; y los beneficios exclusivos para estudiantes y graduados.

Como parte de la experiencia, los alumnos visitaron las aulas inmersivas con lentes de realidad virtual y conocieron el espacio de streaming institucional, donde se sumaron a la transmisión en vivo para conversar sobre sus expectativas e intereses sobre su futuro universitario.

Con una amplia participación de escuelas de la región, la Expo Orientación Vocacional volvió a consolidarse como un espacio de encuentro, orientación y acompañamiento para quienes comienzan a proyectar su formación profesional y su futuro académico.