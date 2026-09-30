Organizado por Lotería bonaerense 700 personas participaron del Bingo recreativo en Hurlingham

El tradicional Bingo recreativo organizado por Lotería de la provincia, con el acompañamiento del IPS y el Instituto cultural, convocó en la tarde del viernes 25 en Hurlingham a 700 personas jubiladas y pensionadas del IPS.

El Programa Buenos Aires Siempre Activa llegó al Microestadio Municipal de Hurlingham con esta propuesta de Bingo recreativo y colmó de personas adultas mayores su espacio, donde se vivió desde las 14 hs una jornada de distensión, encuentro entre pares y mucha diversión.

El IPS, además dispuso una Mesa de atención al público para la consulta y asesoramiento de trámites previsionales.

Estuvieron presentes en el evento el Intendente Damián Selci, autoridades locales y personal del IPS para atender las necesidades de las personas jubiladas y pensionadas del organismo.

Desde su inicio en 2024, el programa ya recorrió distintos municipios como Luján, Colón, Mar del Plata, San Andrés de Giles, Coronel Pringles, Carmen de Areco, La Plata, Tandil y Zárate consolidándose como una política pública que celebra la vida activa y el encuentro comunitario en toda la provincia.