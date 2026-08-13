13 de agosto se celebra el Día del Trabajador del Neumático: Danilo Mesa, en primera persona

Cada 13 de agosto se celebra el Día del Trabajador del Neumático. Es la fecha de creación del «Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino» (SUTNA), fundado ese día de agosto de 1953. Danilo Manuel Mesa es protagonista de ese gremio del que forma parte desde hace medio siglo, íntimamente vinculado a la historia de Goodyear. Danilo en una charla con Hurlingham al Día reseñó parte de su vida en Hurlingham y con Hurlingham. Aquí su relato.

Soy nacido en Hurlingham, en la calle Mazzini, el 4 de abril en 1941.

Desde entonces, toda mi vida en Hurlingham.

Mi vida laboral comenzó en la Goodyear (1), el 7 de julio de 1964, más de 60 años atrás. ¡Fíjate el tiempo que pasó!.

En esos tiempos laburar en Goodyear era, qué sé yo, una diversión, entrabas ahí y conocías a toda la gente. Claro. Si éramos todos de Hurlingham.

Era una empresa poderosa, muy fortalecida la sede de Hurlingham, estaban desde el año 31, cuando yo entré a trabajar ya estaba hecho todo lo grande, el edificio que está hoy ya estaba… la planta trabajaba a pleno, ya hacía más de 30 años que estaban acá.

Empecé a trabajar en calderas, después de dos o tres años fui al Laboratorio Físico, después al Laboratorio Químico y al final en Control de Calidad.

Cuando hice el ingreso a la fábrica el doctor Délfor Díaz (2) es quien me hizo la revisión médica para entrar.

En esos tiempos no había sindicato, pero se hacían asambleas, me acuerdo que nos juntábamos en el Cine Cosmopolita.

En una de esas asambleas se arma la comisión sindical, yo hacía unos quince años que trabajaba y me nombran en la Comisión Revisora de Cuentas, años después, me eligieron Secretario General del Sindicato.

Ya habíamos dejado de hacer las reuniones en el Cosmopolita y empezamos a juntarnos en un local frente a la YPF de Pedro Díaz y Vergara.

La Goodyear era una empresa ejemplar. Una fábrica que tenía más de 2500 trabajadores, en la que laburaba los tres turnos, los 365 días del año, y se pagaban los sueldos puntualmente, muy buenos sueldos, que jamás dejó de pagar. Le cambió para bien, la vida a miles de personas.

Se trabajaba con una libertad excepcional.

Yo ingresé a la Goodyear siendo afiliado a la Unión Cívica Radical, militaba en el radicalismo desde los 18 años con el Patón Elisei (3), con Quico Nanoia (4), con Josecito Matano, lo habían volteado a Arturo Frondizi y ya era presidente Arturo Illia.

Y en la Goodyear me volqué al gremialismo y la vida sindical para un radical no es fácil. No llega ninguno. Es muy difícil.

Nuestro sindicato no estaba adherido a centrales obreras, no estaba en la CGT, con el Secretario General del SUTNA (5) Pedro Wasijko nos hicimos amigos y un día le digo, «Pedro, el sindicato no está adherido a la CGT, no está adherido a nada. Esto así guacho no sirve» y me responde: «Yo podría llevarte a hablar con Ubaldini (6), pero mirá que el jueves vamos a hacer una reunión en ATE. Vamos a formar otra central de trabajadores. Fijate».

Y decidí ir. Y fue cuando conocí a Víctor De Gennaro (7); también estaban Yasky (8), Macaluse (9), Cayo Ayala (10), muchos otros dirigentes. Y ahí comenzamos a tener reuniones, era el año 1991, y se balbuceaba hacer una nueva central de trabajadores y en un encuentro en Burzaco, unos 150 dirigentes sindicales armamos una conducción provisoria. Tiempo después, el 14 de noviembre del 92, en el Parque Sarmiento, se hizo el Congreso Fundacional de la CTA (11)

Eran años duros para los trabajadores (12), había un modelo liberal que generaba mucho daño, con aumento de pobreza, precarización laboral o directamente la pérdida de fuentes de trabajo, el cierre de muchas fábricas, fue en respuesta a esa crisis que nace la CTA; con una figura al frente como Víctor de Gennaro que es lo más extraordinario que yo vi como dirigente sindical.

En esos años 90, me tocó vivir lo más triste, lo más doloroso que fue el cierre de la Goodyear.

El 7 de setiembre de 1990 se vulcanizó la última cubierta.

Desde entonces todos los días salían tres semis con las máquinas destruidas que iban a los altos hornos para fundirlas.

En esos tiempos, se veía en la fábrica… se notaba otro clima… se empezaron a disolver los distintos departamentos, algunas gerencias, comenzaron a venir brasileros, se fue cayendo la calidad de la cubierta. El trabajo ya no tenía la misma calidad.

En el sindicato armábamos expedientes con todo lo que pasaba y mandaba copia al doctor Patricio Farrell, al estudio de abogados de la Goodyear.

Varias veces fui a hablar con el presidente. Me acuerdo que una vez le dije: «fíjensé mandan un embarque a Mercedes Benz de 5.000 cubiertas, le devuelven 3.000. ¿Cómo puede ser? Las mandan sin revisar. No me diga que no a mí, que yo hacía ese trabajo. ¿Qué va a pasar? No nos van a comprar más cubiertas y se va a caer la producción, se van a caer los puestos de trabajo».

Ere inadmisible. Se veía venir, pero no te daban bola. Ya venían con la idea de voltear la fábrica de Argentina, de vaciarla y voltearla.

En esos años estaba Juanjo (13) de intendente, que después se fue a la provincia, y lo reemplazó Luis Acuña (14).

Acuña hizo muchísimo, una vez hasta trajo a todos los concejales para pedirles explicaciones a las autoridades de la fábrica.

Armamos también una reunión con el presidente de Goodyear y Acuña le dijo: «¿Qué es lo que precisa para abrir la fábrica? No quiere pagar impuestos, no se paga. ¿Qué es lo que más precisa para no cerrar la planta?». Pero había una decisión tomada, no había ningún beneficio que los hiciera cambiar de opinión.

Y en ese ínterin, nos ayudó mucho Margarita Stolbizer (15), ella era diputada, con De Gennaro, nos reuníamos en el Parlamento con la Comisión de Legislación del Trabajo, con los directivos de FATE, Pirelli, Firestone y de Goodyear obviamente, y con los cuatro intendentes donde están asentadas esas empresas.

Muchas reuniones, en distintos estamentos… pero no nos alcanzó. No se pudo…no se pudo.

Claudio Lozano (16) nos hizo un estudio que demostraba que el cierre de la planta no era por un problema económico, sino era un problema político. Económicamente estaba mejor que San Pablo. El costo de la cubierta nuestra era más barato que en Brasil. Claramente era un tema político.

Fue muy doloroso, fue terrible, muy triste.

Al cerrar la Goodyear, nos quedó al Sindicato el compromiso de bregar por nuestra Obra Social (17).

En esos años el gobierno sacó la ley 1360 y 1361 de libre elección de obra social, eso fue lo que nos salvó un poco. Por ejemplo el gremio de Luz y Fuerza de Mar del Plata se había retirado de la Federación y los incorporamos nosotros a la obra social. Y eso nos salvó.

Abrimos y recuperamos el Sanatorio Hurlingham (18).

Y fuimos trabajando, tratando de crecer en números de afiliados. Y a través de Claudio Beltrami (19), que hizo una gestión importantísima, nos asociamos con el Sanatorio Modelo de Caseros (20), que era la pata médica que nos faltaba.

Avanzamos. Seguimos trabajando. Como hicimos toda la vida, mirando para adelante.

PERTENENCIA RADICAL

Dediqué mucho a la CTA, más de 20 años estuve allí. Básicamente dedicado a la tarea sindical, sin desestimar la política partidaria dentro del radicalismo.

Víctor De Gennaro siempre me cargaba, me decía «fíjate que yo, peronista a muerte, mirá cómo estoy con vos, Danilo, con un radical». De Gennaro hablaba con Raúl Alfonsín y le decía: «este es tu hombre, Doctor. Este es el hombre suyo acá».

Me duele el estado en el que está radicalismo, cayó en un pozo del que le cuesta mucho salir.

Yo intente reconstruir de alguna manera la UCR de Hurlingham, fui a buscar a todos los muchachos, quise sumar a profesionales como al arquitecto como Di Paolo, el doctor Claudio Ruiz. Hubo gente que trabajó mucho como el Doctor D’elía, Beltrami… pero no arrancamos.

Víctor Stefanoni fue uno de los grandes dirigentes que se ocupó por Hurlingham, que peleó por la autonomía municipal, el que impulsó la Universidad. La UNAHUR es una de las pocas grandes cosas que tenemos, ¿no? Y eso se lo debemos al Loco Stefanoni. El Loco luchó por cosas que finalmente pudo verlas concretadas, y eso es muy bueno..

NOTAS

1 La empresa norteamericana Goodyear inauguró la planta de fabricación de neumáticos en Hurlingham el 24 de enero de 1931 en un acto al que asistió el presidente de factor de la Nación, el General José Félix Uriburu. La instalación de la fábrica cambió la fisonomía del lugar. La empresa realizó obras de pavimentación en Parque Quirno y muchos de sus trabajadores construyeron sus casas en ese barrio.

2 Délfor Díaz (1901-1985) fue el médico más popular de Hurlingham. Fue uno de los fundadores del Hospital San Bernardino. Admirado y reconocido por su sencillez y generosidad. Una calle recuerda su nombre.

3 Umberto Néstor Elisei fue un destacado dirigente de la Unión Cívica Radical. Oriundo de Hurlingham fue en 1983 vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

4 José «Quico» Nanoia, (1921-1991) vecino de Hurlingham, dirigente de la UCR. Fue presidente del Concejo Deliberante de Morón en 1963, luego asumió como intendente (por fallecimiento de Cayo Goria) hasta 1966. En 1973 fue electo Senador provincial por la UCR.

5 Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino.

6 Saúl Edolver Ubaldini (1936-2006) fue secretario general de la CGT entre 1986 y 1990.

7 Víctor Norberto De Gennaro (1948) es un sindicalista argentino. Fue elegido secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado ATE.

8 Hugo Rubén Yasky (1949) es maestro, líder sindical y político argentino. Fue secretario general de la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina)

9 Eduardo Gabriel Macaluse (1959) Docente. Fue uno de los fundadores en 1986 de SUTEBA (Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires; y fue su secretario general hasta 1999.

10 Cayo Sotero Ayala (1938-2016) Fue Secretario Adjunto del Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON)

11 En ese congreso fundacional de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) la mesa de conducción la integraban Cayo Ayala, Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON); Víctor De Gennaro, Asociación Trabajadores del Estado (ATE); Mary Sánchez, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA); Eduardo Otero, Federación de Vialidad Nacional; Élido Veschi, Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APEDEFA); Eduardo Fernández Novoa, Federación Judicial Argentina (FJA); Pedro Wasiejko, Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA); Roberto Miller, Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA); Alberto José Piccinini, UOM-Villa Constitución; Edgardo Quiroga, CGT-San Lorenzo; Amancio Pafundi y José Zárate, Plenario de Organizaciones de Jubilados.

12 Gobernaba desde julio de 1989 Carlos Saúl Menem, reelecto en 1995, fue presidente hasta diciembre de 1999.

13 Juan José Álvarez (1955) Dirigente del PJ. Fue el primer intendente del Partido de Hurlingham. Electo en 1995 y reelecto en 1999. Fue ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Ministro de Justicia de la Nación y Diputado Nacional.

14 Luis Emilio Acuña (1950) Dirigente del PJ. asumió como intendente interino en 2001, reafirmado en ese cargo en 2002 fue intendente hasta 2014. Antes había sido concejal desde 1995.

15 Margarita Rosa Stolbizer (1955) fue concejal radical entre 1985 y 1989, presidenta de la UCR bonaerense en 2003. Fundó su propio espacio político el GEN. Fue diputada nacional en los períodos 1997-2005; 2009-2017 y 2021-2025.

16 Claudio Raúl Lozano (1956) es economista, fue director del Banco de la Nación Argentina. También se desempeñó como diputado nacional.

17 OSEPJANA. Obra Social de Empleados y Personal Jerárquico de la Actividad del Neumático Argentino

18 El Sanatorio Hurlingham ubicado en Río Colorado 1452, casi esquina Vergara, había sido fundado entre otros por el Dr. José Natali en la década del 70.

19 Guillermo Claudio Beltrami (1947-2018) militante y dirigente político de la UCR

20 El Sanatorio Modelo se encuentra en la calle Lisandro Medina 2285 en Caseros. Fue fundado en 1969.