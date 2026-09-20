Polo: Este martes comienza el 133° Abierto de Hurlingham

Este martes 22 de setiembre arranca una nueva edición del Abierto de Hurlingham Club, uno de los torneos de polo más importantes del mundo y que marca el inicio de la Triple Corona Argentina 2026.

El certamen comienza el martes 22 de septiembre, con su gran definición el sábado 3 de octubre, cuando se conozca al nuevo campeón de uno de los torneos más importantes del calendario internacional.

Ocho equipos, divididos en dos zonas, serán protagonistas de una competencia que vuelve a reunir a los mejores jugadores del mundo en busca de un lugar en la gran final. La Zona A estará integrada por La Natividad La Dolfina, Las Monjitas, La Ensenada y La Aguada, mientras que la Zona B tendrá como protagonistas a Ellerstina Indios Chapaleufú, La Hache, Híper Polo Club y Don Ercole.

La competencia se jugará con el sistema de doble knock-out, es decir, con cuartos de final, que se disputarán en las canchas que la Asociación Argentina de Polo (APP) tiene en Pilar, y luego playoffs de ganadores (Copa The Ayrshire el sábado 3 de octubre) y playoffs de perdedores (Copa Drysdale, el jueves 1 de octubre) que si tendrán como escenario el histórico Hurlingham Club.

EQUIPOS

ZONA A

La Natividad La Dolfina: Camilo Castagnola (10), Adolfo Cambiaso (n) (10), Adolfo Cambiaso (h) (10) y Bartolomé Castagnola (h) (10). Total: 40.

Camilo Castagnola (10), Adolfo Cambiaso (n) (10), Adolfo Cambiaso (h) (10) y Bartolomé Castagnola (h) (10). Total: 40. Las Monjitas: Rufino Bensadón (8), Lucas Monteverde (n) (9), David Stirling (h) (9) y Juan M. Nero (9). Total: 35.

Rufino Bensadón (8), Lucas Monteverde (n) (9), David Stirling (h) (9) y Juan M. Nero (9). Total: 35. La Ensenada: Juan Britos (h) (8), Diego Cavanagh (8), Juan M. Zubía (9) y Jerónimo del Carril (8). Total: 33.

Juan Britos (h) (8), Diego Cavanagh (8), Juan M. Zubía (9) y Jerónimo del Carril (8). Total: 33. La Aguada: Bautista Bayugar (8), Alfredo Bigatti (8), Ignacio Laprida (8) y Joaquín Pittaluga (8). Total: 32.

ZONA B

Ellerstina Indios Chapaleufú: Facundo Pieres (10), Antonio Heguy (9), Gonzalo Pieres (h) (9) y Cruz Heguy (9). Total: 37.

Facundo Pieres (10), Antonio Heguy (9), Gonzalo Pieres (h) (9) y Cruz Heguy (9). Total: 37. La Hache Polo Team: Hilario Ulloa (9), Carlos M. Ulloa (8), Benjamín Panelo (8) y Tomás Panelo (9). Total: 34.

Hilario Ulloa (9), Carlos M. Ulloa (8), Benjamín Panelo (8) y Tomás Panelo (9). Total: 34. Híper Polo Club: Victorino Ruiz Jorba (8), Gonzalo Ferrari (8), Francisco Elizalde (9) y Teodoro Lacau (8). Total: 33.

Victorino Ruiz Jorba (8), Gonzalo Ferrari (8), Francisco Elizalde (9) y Teodoro Lacau (8). Total: 33. Don Ercole: Facundo Llosa (8), Kristos Magrini (7), Pedro Zacharias (8) y Felipe Vercellino (8). Total: 31.

FIXTURE

Martes 22 de Septiembre – Cuartos de final (AAP Pilar)

13.30 – La Natividad La Dolfina vs. La Aguada – Cancha 4

16.00 – Las Monjitas vs. La Ensenada – Cancha 2

Miércoles 23 de Septiembre – Cuartos de final (AAP Pilar)

13.30 – Ellerstina Chapaleufú vs. Don Ercole – Cancha 6

16.00 – La Hache vs. Hiper Polo Club – Cancha 1

Sábado 26 de Septiembre – Semifinales (AAP Pilar)

13.30 – Semifinal Drysdale 1 (Perdedor P1 vs. Perdedor P2)

16.00 – Semifinal Hurlingham 1 (Ganador P1 vs. Ganador P2)

Domingo 27 de Septiembre – Sefiminales (AAP Pilar)

13.30 – Semifinal Drysdale 2 (Perdedor P3 vs. Perdedor P4)

16.00 – Semifinal Hurlingham 2 (Ganador P3 vs. Ganador P4)

Jueves 1 de Octubre – Final Subsidiaria (Hurlingham Club)

16.00 – Final Copa Drysdale

Sábado 3 de Octubre – Final Hurlingham (Hurlingham Club)