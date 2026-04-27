Rody Rodríguez presentó un nuevo libro sobre la historia más reciente de Hurlingham

El pasado viernes 24 de abril Rody Rodríguez presentó su nuevo libro «Hurlingham, democracia, autonomía y después».

Un centenar de personas se acercaron a las instalaciones del club «El Retiro» en Hurlingham para ser parte de la presentación de Rody en la que también hablaron Jaime Perczyk, rector de la Universidad Nacional de Hurlingham -UNAHUR-; Sabrina Dos Santos, secretaria general de SUTEBA Hurlingham y Valeria Proz, profesora de las escuelas Esteban Echeverría y Secundaria Nro. 18 Malvinas Argentinas y de la escuela preuniversitaria de la UNAHUR.

Frente a un auditorio en el que había dirigentes, concejales y funcionarios de distintos espacios políticos, el autor explicó que «el libro contiene historias que no hubiera querido nunca escribir, pero que no podía dejar de hacerlo, porque tiene que ver con nuestro pasado que debemos reflejar. No nos olvidemos que hace algunos años, poníamos Hurlingham en el buscador de Google y aparecía el caso Candela o en caso del cura Grassi. No podía obviar esa realidad. Esto se contrapone, afortunadamente, con las dos mejores noticias que estuvo Hurlingham en su historia, una fue la Autonomía municipal, en el 94, y otra la creación de la Universidad Nacional de Hurlingham en el 2014».

Antes de las palabras de Rody Rodríguez habló Valeria Proz que calificó «la producción de Rody, de este segundo tomo y del primero también, como un material fundamental que sería maravilloso que llegue a las escuelas, poder tener ese archivo con la historia de Hurlingham».

«No puedo dejar de ver (el libro) con ojos de profe de geografía, y ver todo lo que implica la transformación de nuestro espacio geográfico, de nuestro territorio, de las tensiones políticas. Como pasamos de ser un paraje rural a ser una aldea, a ser un pueblo» señaló Proz que además dijo: «La búsqueda de mi propia identidad, de mis raíces, también me ha llevado a conectar los contextos históricos con las historias que Rody fue rescatando, y la verdad es que eso también me llevó a afianzar este sentimiento hurlinguense».

Por su parte Sabrina Dos Santos reivindicó su condición de nacida y criada en Villa Tesei, y valoró la importancia del libro para los que «seguimos viviendo y apostando por Hurlingham». Recordó a su abuelo que llegó de Portugal y destacó el aporte de las distintas colectividades «que nos fortalecen a nosotros y a nosotras como hoy ciudadanos de esta ciudad». Luego recomendó el trabajo de Rody al que caracterizó como «un manual». «Para nosotros, que somos docentes, lo vemos así. Uno puede acercarse al libro y puede ir a determinadas situaciones que le interesen, y eso también hace a la practicidad de poder leerlo y poder tenerlo siempre a mano».

Finalmente el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham y ex ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, felicitó al autor «por este segundo tomo de un mismo libro, de una misma obra, que tiene que ver con conocer, y además de conocer, sistematizar la historia de una ciudad y quiero felicitarlo también, porque en un tiempo en donde pareciera que el TikTok o los videos desplazan al libro, insistir con el libro es una actitud de resistencia».

El rector de la UNAHUR describió el contenido del libro, se remontó a las consecuencias que dejó la dictadura, habló de la recuperación democrática y de «la pelea que hay que dar en materia de educación, trabajo, producción y derechos humanos».

Expresó también que «lo que viene es cómo construimos una ciudad más integrada, con más trabajo, con más igualdad, más para todos, en un país que sea más federal, con más justicia social. Ojalá en el tercer volumen del libro de Rody pueda contarnos eso, pueda decir que es lo que pasó, y nos cuente cómo pasó».

Para Perczyk «lo mejor que hay para un libro es que esté en todas las bibliotecas, que lo leamos mucho, que lo lean todos, que sea un regalo de cumpleaños, que sea un regalo para las fiestas, un regalo para el fin de semana» e insistió en que lo escrito por Rody Rodríguez «es un aporte importante a esta comunidad».

En 2023 Rody Rodríguez había presentado el libro «Hurlingham desde el comienzo», una investigación periodística sobre ese lugar, que abarca desde los orígenes del Paso Morales en el 1700, la primera planificación urbana en 1857 hasta 1982, la guerra de Malvinas y la aparición del grupo de rock Sumo.

Ahora es el turno del segundo volumen, «Hurlingham, democracia, autonomía y después» que arranca en 1983, con el regreso de la democracia, la recuperación de la política y un desarrollo pormenorizado de la historia de Hurlingham como municipio, creado en 1994, hasta llegar a la actualidad.

«No hay una investigación de un pasado reconstruido a través de viejos textos, del hallazgo de documentación desconocida» describió Rody y afirmó: «Son recuerdos. Y en muchos casos -en casi todos- son experiencias propias. Situaciones en las que me tocó ser testigo, incluso parte».

«Podrán cuestionarse opiniones, pero la veracidad de los hechos son incontrastables. Si podrá decirse que este es un libro de historia incompleto. Yo diría inevitablemente incompleto, y allí radica también un deseo personal que es que estos textos sean disparadores de nuevas investigaciones, generadores de entusiasmos por recuperar historias nuestras, difundirlas, protegiendo de este modo nuestra memoria, forjando nuestra identidad» concluyó el autor.