Salud en crisis: Advierten riesgo de desabastecimiento en las farmacias

Elena Pott, farmacéutica con más de 40 años de trayectoria en Hurlingham y vocal del Colegio de Farmacéuticos de Morón, Hurlingham e Ituzaingó, describió el crítico escenario que atraviesan los profesionales bonaerenses. La crisis económica genera caída en las ventas y el peligroso crecimiento de la automedicación fuera del canal sanitario.

La situación económica actual golpea con dureza a las farmacias de la región. En una entrevista en el programa “¿Cómo sigue esto?» (Sábados a las 11 por radio UNAHUR), Elena Pott detalló el desfasaje financiero que enfrentan debido a los extensos plazos de pago de los convenios de la seguridad social, fundamentalmente de PAMI, en un contexto de constantes aumentos fijados por los laboratorios productores.

Elena Pott, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Morón, Hurlingham e Ituzaingó (entidad de la que también fue presidenta), explicó que la utilidad en las farmacias está condicionada por las bonificaciones obligatorias que exigen las obras sociales. «Si nuestro margen de utilidad era un 30%, nos quitan un 20% o un 22% y podés cobrar a 60 o 90 días. El producto sigue aumentando; al cobrarlo tan desfasado no alcanzamos a reponer la mercadería», advirtió.

Esta asfixia financiera obligó a los comercios barriales a implementar estrategias extremas de subsistencia. «Yo personalmente bajé el stock a la mitad. Estamos dando muchísimas faltas. Medicamentos muy costosos ya prácticamente no los podemos adquirir porque no tenemos el capital», confesó la profesional. La problemática se vuelve crítica en tratamientos vitales como la diabetes: «Las insulinas son carísimas. Tenemos insulinas de 500 mil o 700 mil pesos que ya muchas farmacias no las podemos financiar. El que depende de la insulina es insulinodependiente, no tiene otra opción». Según datos de las presentaciones de recetas procesadas por el Colegio Farmacéutico regional, el consumo general experimentó una retracción de entre el 20% y el 30%.

EL ROL SOCIAL DE LA FARMACIA Y LA ALERTA POR LAS VACUNAS

En contraposición a las grandes cadenas comerciales conducidas por capitales extra-sanitarios, Pott defendió la farmacia de barrio como el primer eslabón gratuito de consulta médica comunitaria, donde aún subsisten los laboratorios de preparaciones magistrales esenciales, como agua de alibour.

Finalmente, expuso su profunda preocupación por la caída en los índices de inmunización infantil y la reaparición de patologías controladas, tras registrarse seis muertes por tos convulsa. «La vacunación es solidaria porque no todo el mundo puede recibir vacunas, como los inmunodeprimidos o trasplantados. Hay que vacunar a los que están alrededor para proteger a esa persona. Vos protegés a una comunidad cuando vacunás a todos», concluyó.

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