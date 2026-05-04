Samanta Schweblin obtuvo el Premio O Henry

Samanta Schweblin ganó otro premio literario. El Premio O. Henry de relato corto es uno de los reconocimientos más relevantes del género a nivel mundial y este año se le otorgó a la escritora argentina por uno de los cuentos del libro El Buen Mal: «Welcome to the Club», traducido al inglés por Megan McDowell y publicado en The Yale Review.

Tan solo días antes se había quedado con el millón de euros del AENA de narrativa La traducción al inglés de “Bienvenida a la comunidad”, narrado por una “renacida”, estuvo a cargo de Megan McDowell y el cuento fue publicado en junio de 2025 en The Yale Review.

Ya en 2022, la autora -junto con otro argentino: Michel Nieva- había sido premiada con un Premio O. Henry por “Un hombre sin suerte”, con el que ganó el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo en 2012 (el actor y director Osmar Núñez lo adaptó al teatro).

También en 2022, Schweblin obtuvo el National Book Award por la traducción al inglés de Siete casas vacías (donde está incluido “Un hombre sin suerte”). Con estos antecedentes, el sueño del Nobel de Literatura a la escritora argentina podría hacerse realidad.

El O. Henry, que rinde tributo a uno de los maestros del cuento (admirado por Borges), comenzó a entregarse en 1919, aunque solo a cuentos escritos en inglés. Desde 2021 también se premian traducciones. Cada año, se publica un volumen con los veinte cuentos ganadores.

En esta ocasión, el cuento de Schweblin fue elegido junto con “Five Bridges”, del irlandés Colm Tóibín; “Flowers and Their Meanings”, de la estadounidense Marie-Helene Bertino; “American Realism”, del estadounidense Brandon Taylor (conocido en el país por los libros publicados por Chai); “The Hare”, del español Ismael Ramos (traducido del gallego pot Jacob Rogers); “Where Are You and Where Is My Money”, de la nigeriana Ucheoma Onwutuebe; “Love of My Days”, de la estadounidenese Louise Erdrich; “Stick Season”, de la estadounidense Jenny Xie; “She-Bear”, de la rusa Evgenia Nekrasova (traducida por Marianna Suleymanova); “This Time and the Next”, del puertorriqueño Noel Quiñones; “Pretend”, de la estadounidense Mary Williams; “Case Study”, de la china-estadounidense Weike Wang; “Inês”, del portugués João Pedro Vala; “Tender”, de la estadounidense Sarah LaBrie; “Earshot”, de la surcoreana residente en Francia Guka Han (traducida del francés por Katie Shireen Assef); “The Masterclass”, del taiwanés residente en Estados Unidos William Pei Shih; “Waiting, a Quintet”, de la estadounidense de la tribu chippewa Kimberly Blaeser; “Muscle to Muscle, Toe to Toe”, de la estadounidense Kim Samek; “All Stories”, del estadounidense Kevin Wilson, y “The Ghost Coat”, de la autora estadounidense en ascenso Catherine Lacey.