SC Johnson anuncia la producción local de una herramienta para la prevención del dengue en Argentina

El repelente espacial SC Johnson Guardian fue aprobado para su distribución en Argentina. La nueva línea de alta velocidad en Pilar puede producir hasta 20 millones de unidades anuales. La expansión respalda los esfuerzos para abordar el creciente riesgo de dengue en América Latina.

SC Johnson, fabricante de marcas de control de plagas como OFF!, Fuyí y Raid, inauguró una nueva línea de producción de alta velocidad en Pilar, Argentina, para fabricar SC Johnson Guardian, una herramienta para la prevención del dengue. La nueva línea tendrá capacidad para producir hasta 20 millones de unidades al año.

SC Johnson Guardian es un repelente espacial diseñado para ayudar a reducir el riesgo de dengue y otras enfermedades transmitidas por insectos. Los estudios han demostrado que la herramienta puede brindar protección durante hasta un año. Está diseñada para ser simple, accesible y efectiva, sin requerir cambios de comportamiento, y forma parte de una iniciativa sin fines de lucro de la compañía.

“La apertura de la línea de producción de Guardian en Argentina representa un hito significativo. Representa años de trabajo de los equipos de SC Johnson y un compromiso real para poner esta innovación al alcance de quienes más la necesitan”, afirmó Fisk Johnson, Chairman y CEO de SC Johnson. “Millones de personas siguen en riesgo frente al dengue y otras enfermedades transmitidas por insectos, y esta es solo una herramienta, una iniciativa dentro de una lucha mucho más amplia. Seguiremos avanzando con determinación. Agradecemos al gobierno argentino y al ministro Lugones, que han sido grandes aliados y fundamentales para hacer posible este día”.

El dengue continúa siendo un desafío persistente y creciente para la salud pública en América Latina. En 2024, la región registró el mayor brote de su historia, con casi 10 millones de casos reportados, principalmente en Argentina y Brasil. Si bien los casos han disminuido, el dengue sigue siendo endémico y continúa poniendo en riesgo a millones de familias cada año.

SC Johnson Guardian ya está registrado para su distribución en Argentina, Brasil y Colombia. La compañía trabajó en estrecha colaboración con el Gobierno de Argentina para impulsar la producción local, ayudando a ampliar el acceso a herramientas de prevención del dengue en toda la región.

“Esta es una señal de que cuando hay orden, previsibilidad y reglas claras en el país, las empresas eligen a la Argentina para crecer” afirmó el Dr. Mario Iván Lugones, Ministro de Salud de Argentina. “Gracias a SC Johnson por apostar por este rumbo. Esto es exactamente lo que estamos impulsando desde el Ministerio de Salud: inversiones que fortalezcan la prevención y generen un impacto positivo en el sector”.

SC Johnson opera en Argentina desde hace casi 70 años y lleva más de una década trabajando junto a socios locales para apoyar campañas de educación y prevención del dengue, así como el acceso a repelentes

y herramientas de protección. Esta iniciativa se suma a la histórica inversión de la compañía en ciencia aplicada a insectos y salud pública, que incluye más de 120 millones de dólares destinados al desarrollo, prueba y fabricación de SC Johnson Guardian bajo un modelo sin fines de lucro.

En 2025, SC Johnson también inauguró una línea de producción de alta velocidad de Guardian en Nairobi, Kenia para apoyar los esfuerzos de prevención de la malaria. Hasta la fecha, la compañía se ha asociado con ministerios de salud y organizaciones de salud pública para desplegar la herramienta en más de 10 países.

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SOBRE SC JOHNSON

Fundada en 1886 y con sede en Racine, Wisconsin, EE. UU., SC Johnson cree que un mundo más sostenible, saludable y transparente que inspire a las personas y cree oportunidades no solo es posible, sino que es nuestra responsabilidad.

Con una herencia de innovación y decisiones valientes y transparentes, es por esto que nuestros productos de alta calidad y marcas icónicas –incluyendo OFF!, Raid, Glade, Windex, Scrubbing Bubbles, Ziploc, Mrs.Meyer’s Clean Day, method, Autan, Baygon, MrMuscle, Duck, Lysoform y más– están presentes en hogares, escuelas y negocios en prácticamente todos los países del mundo.

Como una empresa global con propósito, estamos comprometidos a hacer del mundo un lugar mejor hoy y para las generaciones futuras. Esto significa aplicar incansablemente nuestra experiencia en ciencia, innovación y asociaciones para abordar algunos de los problemas ambientales y de salud más urgentes del mundo, como la reducción de residuos plásticos y la erradicación de la malaria. En todo el mundo, utilizamos nuestros recursos para desbloquear mayores oportunidades económicas y educativas para las personas y comunidades donde el acceso puede ser limitado, pero la curiosidad y el potencial son ilimitados.