Un proyecto de investigación coordinado por la UNAHUR recibe financiamiento de la Provincia

El proyecto «Investigación en Cannabis sativa para su implementación con fines medicinales», coordinado por la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) junto con las universidades nacionales de Entre Ríos y de San Antonio de Areco, fue uno de los siete seleccionados por la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en la convocatoria Proyectos Bonaerenses de Federalización de la Ciencia y la Tecnología.

“Este logro no solo representa mayor financiamiento, sino también la posibilidad de interactuar con dos universidades, una de la provincia y otra de Entre Ríos. Pretendemos que esto sea el puntapié inicial y una buena excusa para explorar otras oportunidades en el resto de las áreas de conocimiento que tengamos en común”, afirmó el Dr. Juan Pedrosa, Secretario de Investigación de la UNAHUR.

La especie Cannabis sativa L. se ha utilizado durante milenios en múltiples aplicaciones, tales como fibra, alimentación y medicina. En la actualidad, ha resurgido como una fuente de compuestos bioactivos de elevado interés farmacéutico, dada su versatilidad terapéutica y la creciente demanda de productos derivados con fines medicinales. El proyecto del que participa la UNAHUR se propone la propagación y mejoramiento in vitro de Cannabis sativa; la evaluación de biofertilizantes para optimizar su cultivo; y el estudio de cannabinoides y péptidos derivados de cannabis como agentes antimicrobianos. Este enfoque integral busca desarrollar capacidades de propagación in vitro adaptadas al contexto bonaerense, optimizando la nutrición y microbiología de cultivo mediante biofertilizantes, y explorando nuevas moléculas con actividad antimicrobiana para avanzar hacia productos de alto valor agregado.

La iniciativa del CIC y del Ministerio de Gobierno bonaerense destina 313 millones de pesos al financiamiento de la etapa preparatoria y de los proyectos seleccionados, que pertenecen a siete redes federales de investigación integradas por universidades de todo el país. Cada uno de los proyectos recibirá 40 millones de pesos para su ejecución. Esta convocatoria se propone el impulso de investigaciones en áreas de investigación estratégicas al tiempo que fortalece la articulación entre universidades de distintas regiones. De esta manera, se da continuidad a líneas de trabajo interrumpidas a partir del desfinanciamiento nacional del sistema científico.

Las redes de investigación alcanzadas estuvieron conformadas por 25 universidades de 12 provincias: al menos una debía tener sede en Buenos Aires, mientras que otra debía pertenecer a una provincia con convenios de cooperación suscriptos con el Gobierno bonaerense. Así, queda configurado un nuevo mapa de cooperación científica que involucra a instituciones de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, Jujuy, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

Los proyectos financiados abordan problemáticas prioritarias para el desarrollo provincial y nacional, tales como el acceso y manejo de recursos hídricos, la energía y la transición energética, los estudios del mar, el cambio climático y el ambiente, el federalismo, el empleo y la juventud, y la salud. En este último eje, se encuentra el proyecto del que participa la UNAHUR, que aborda la investigación en Cannabis sativa para su implementación con fines medicinales.