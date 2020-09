UNAHUR tiene laboratorio que diagnostica el Covid-19 y suma voluntarios al plan DetectAR

Empezó a funcionar el laboratorio de diagnóstico de COVID-19 de la UNAHUR que puede realizar hasta 200 testeos diarios y estudiantes de Enfermería y Kinesiología participan como voluntarios en el programa DetectAR.

La Universidad Nacional de Hurlingham ha puesto en marcha el laboratorio para realizar testeos de detección de COVID-19. Para ello se adaptaron las instalaciones y se capacitó al personal para cumplir con las normas de seguridad pertinentes. Mientras continúe la pandemia, se recibirán muestras de centros de salud correspondientes a la Región Sanitaria VII (Hurlingham, Morón, Tres de Febrero, Ituzaingó, Moreno, y otros municipios). Al comienzo se procesarán 50 testeos por día, hasta llegar a 200 determinaciones diarias. Cabe destacar que no es un espacio abierto al público y las muestras analizadas son derivadas exclusivamente por el sistema sanitario.

«Estamos muy orgullosos de todo lo que está aportando la Universidad pública argentina ante la actual emergencia sanitaria» comentó Jaime Perczyk, rector en uso de licencia de UNAHUR y actual Secretario de Políticas Universitarias.

Con una inversión de $6 millones la Universidad Nacional de Hurlingham habilitó el laboratorio para la detección de casos de COVID-19. Para ello adquirió un termociclador real time, microcentrífugas especiales, dos cabinas de bioseguridad y todos los insumos necesarios para realizar los análisis.

Se conformaron dos equipos especialmente capacitados compuestos por docentes, investigadores y egresados de la Tecnicatura Universitaria en Laboratorio, que están a cargo de la manipulación de las muestras y la carga de los resultados.

El primer equipo está a cargo de Adriana Fernández Souto, quien a su vez es Directora del Profesorado Universitario de Biología y Directora de laboratorios de la UNAHUR. «Las universidades dan respuesta a la pandemia con el equipamiento y el espacio, pero sobre todo con personal capacitado», resaltó. El segundo equipo está coordinado por la Directora de la Licenciatura en Biotecnología, Marcela Pilloff. Ella explicó que el equipamiento adquirido para montar este laboratorio también estuvo proyectado para su uso académico a futuro. A su vez, resaltó la importancia de la especialización de los estudiantes en el campo de la virología. «Si la Universidad lo decide, se va a poder seguir haciendo diagnósticos con otros tipos de virus menos riesgosos, que permitan hacer docencia al mismo tiempo», indicó.

En todo momento habrá un registro que permitirá dar cuenta de la trazabilidad de las muestras y los resultados de los testeos. La información estará resguardada en Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud a cargo del Ministerio de Salud.

VOLUNTARIOS

Con el fin de robustecer los sistemas sanitarios de la región, estudiantes de las carreras de kinesiología y fisiatría y enfermería de UNAHUR se sumaron a las prácticas de intervención del DetectAR (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina) en los municipios Hurlingham y Morón.

Daniela Medina, estudiante de enfermería universitaria comentó sus impresiones: «Es una experiencia muy gratificante saber que estamos ayudando a muchas personas a despejar dudas sobre su salud en esta situación de incertidumbre. Además, el voluntariado implica trabajar en conjunto con profesionales del municipio y los cascos blancos. Aprendo mucho».

Belén Vidal estudiante de Kinesiología y fisiatría, que se sumó al equipo de la Secretaría de Salud del Municipio destacó: «Estas intervenciones me ayudan mucho en mi carrera. Es importante que la Universidad brinde este tipo de oportunidades para que los estudiantes podamos hacer las prácticas», junto a ella, Daniela Francolino, estudiante de enfermería universitaria puntualizó: «Nos damos cuenta que hay mucha gente que necesita ayuda y no la tiene. Personas que por diferentes motivos no pueden acceder a los centros de salud y lo que estamos realizando nos da la posibilidad de observar la realidad de cada casa»

Por su parte, Walter Wallach, Vicerrector en ejercicio del rectorado se manifestó orgulloso de la participación de los estudiantes en estos operativos. «Desde la UNAHUR estamos aportando no solamente desde el Centro de Telemedicina para el seguimiento de casos sospechosos y el Laboratorio de diagnóstico sino también en la calle, puerta a puerta con los vecinos, en los barrios, para prevenir de la mejor forma el avance del coronavirus», concluyó.