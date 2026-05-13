Valentín Vergara, a un siglo de su gobernación

Por Leandro Rojas.

El 1° de mayo se cumplieron 100 años de la asunción de Valentín Vergara como gobernador de la provincia de Buenos Aires representando a la UCR. En ese año 1926 el presidente de la Nación era el también radical Marcelo Torcuato de Alvear que gobernó entre 1922 y 1928. La avenida que cruza todo el distrito y atraviesa sus tres localidades lleva su nombre.

Hace 100 años, el 1° de mayo de 1926, el entrerriano Valentín Vergara asumía como gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Vergara es el nombre de una de las arterias más importantes de Hurlingham, es una de las dos avenidas que cruza todo el distrito, la otra es la Av. Roca, pero Vergara atraviesa a las tres localidades, Villa Tesei, Hurlingham y William Morris. Ese camino era conocido como «el camino de Morón a Campo de Mayo», lo que en tiempos del virreinato era conocido como la huella de Paso Morales, parte del Camino Viejo que iba desde Buenos Aires hacia Córdoba. Un siglo atrás, durante la gestión de Vergara, ese camino fue pavimentado primero en un tramo desde el arroyo Morón hasta la actual Pedro Díaz, y luego hasta el centro de Hurlingham.

Cuando Vergara asumió como gobernador bonaerense lo hizo reemplazando a su correligionario José Luis Cantilo. El compañero de fórmula como vicegobernador fue Victoriano de Ortúzar. La UCR ganó contundentemente esas elecciones. El radicalismo obtuvo 109.110 votos contra 25.239 del Partido Socialista que llevó como candidato a gobernador a Nicolás Repetto.

Desde hacía 10 años la Unión Cívica Radical estaba en el poder. Hipólito Yrigoyen había alcanzado la presidencia de la Nación 1916, inaugurando la Ley Sáenz Peña la del voto secreto, universal y obligatorio, tras su primer mandato culminado en 1922, ganó la presidencia otro radical, Marcelo T. de Alvear, bajo esa presidencia, en 1926, asumió Vergara en la provincia y luego siguió su mandato, desde 1928, durante la presidencia otra vez de Yrigoyen.

Vergara designó como ministro de Obras Públicas al moronense Ernesto Carlos Boatti, que ya había ocupado esa cartera durante la gobernación de José Camilo Crotto. El ingeniero Boatti puso especial énfasis en la construcción y desarrollo de caminos y pavimentación de rutas.

Una de las iniciativas más destacadas fue la creación de un innovador fondo para realizar asfaltos. Morón -el partido al que pertenecía Hurlingham- fue uno de los distritos beneficiados por esa iniciativa.

Pero además de las obras de infraestructura vial, en las que se destacaron el asfalto en la actual avenida Gaona y de las calles Fasola y Rosales en Haedo, se realizaron en Morón obras de desagües, limpieza del arroyo Morón, construcción de escuelas y de comisarías.

EL INGENIERO BOATTI

La gestión de Ernesto Carlos Boatti (1890- 1951) como ministro de Obras Públicas del gobernador Valentín Vergara fue clave para que ese gobierno sea recordado por el gran desarrollo de rutas y pavimentación de caminos. Boatti representó a su partido, la Unión Cívica Radical, como Diputado Nacional en cuatro oportunidades. En el ámbito partidario se desempeño como Presidente del radicalismo bonaerense. En Morón hay una calle que lleva el nombre «Ing. Ernesto C. Boatti». En 1962 la Universidad de Morón adquirió el antiguo caserón de la calle Cabildo 134, que era la residencia de Boatti y se construyó el edificio central de la UM por encima de la vieja mansión colonial manteniendo su fachada original.

DOS CAMINOS DEL OESTE

El Archivo e Instituto Histórico de Morón al repasar la gestión de Vergara como Gobernador y de Boatti como ministro, pone énfasis en la construcción de dos rutas claves para la conectividad de la región: el Camino de Morón a Luján (hoy Avenida Rivadavia) y el Camino de Morón a Hurlingham (hoy Avenida Vergara). Sobre este último había un tramo ya pavimentado en 1916 que se iniciaba en la calle San Martín en el partido de Morón (actual calle Mendoza) y tomaba lo que hoy es la Av. Juan Manuel de Rosas y su continuidad a partir de Gaona, que es la Av. Vergara para luego doblar por un camino al que llamaron del Touring Club, que no es otro que la actual Avenida Pedro Díaz (Ver EL CLÁSICO N° 11, edición 2025). La gestión de Vergara lo que hizo fue terminar los 3 kilómetros que faltaban hasta Hurlingham con un asfalto realizado con base de conglomerado calcáreo. Presidió el acto de inauguración el Ministro Ernesto Boatti y el intendente de Morón Pedro Mustoni. Encabezaron una caravana de autos oficiales que recorrió el nuevo camino por Villa Tesei, en medio de aplausos y vítores de los vecinos, mientras los niños de las escuelas formados a ambos lados del camino, arrojaban flores al paso de los vehículos.

El Archivo e Instituto de Morón también difunde que en ese año 1927 se colocó la piedra fundamental de otra importante vía de comunicación: el camino Morón-Luján (actual Rivadavia), a cuyo acto asistieron el gobernador Vergara y parte de su gabinete. Esta obra venía siendo proyectada desde comienzos de la década de 1920 por Ernesto Boatti y formaba parte de un conjunto de emprendimientos cuyo objeto era conectar a los principales pueblos del naciente Conurbano entre sí, entre ellos los caminos entre Avellaneda y Quilmes y entre Temperley y Monte Grande.

Antes de ser gobernador, Vergara fue diputado nacional e intendente de Bahía Blanca, justamente fue el diario La Nueva Provincia de esa localidad el que destaca que la gestión en la gobernación de Valentín Vergara «fue pródigo en obras, al punto que sólo las gestiones de Manuel Fresco (1936-1940) y Domingo Mercante (1946-1952) alcanzan a disputarle el cetro por la obra pública desarrollada» señaló además que «llevó adelante un amplísimo plan de construcción de escuelas».

Valentín Vergara culminó su mandato el 1° de mayo de 1930 luego de que ganara las elecciones otro radical, Nereo Crovetto, pero el 6 de Septiembre de ese mismo año se produjo el primer golpe de estado de las Fuerzas Armadas en el país conducido por José Félix Uriburu, que derrocó a Yrigoyen. El 22 del mismo mes Vergara falleció de una pulmonía en Entre Ríos, en su provincia natal.

En 1932, cuando el régimen militar estaba bajo las ordenes de Agustín P. Justo y la provincia estaba gobernada por Federico Martínez de Hoz, bautizaron el camino de Morón a Hurlingham con el nombre del dictador José Félix Uriburu, fallecido ese año. No solo eso, el gobierno provincial cambió con aprobación de la Legislatura el nombre de este Municipio. Se lo llamó «Seis de Setiembre» en homenaje al día del golpe militar. Recién en 1946, con la llegada del peronismo al gobierno, Morón volvió a ser Morón y por iniciativa del intendente Albistur Villegas, la arteria a la que le habían puesto Uriburu tuvo un nombre más justo, el de Valentín Vergara, el gobernador hacedor de caminos.

Publicado en EL CLÁSICO #16, edición de mayo 2026.