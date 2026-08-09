La Provincia de Buenos Aires concentra el mayor deterioro socioeconómico del país

El Observatorio Económico de la Provincia de Buenos Aires publicó su informe de agosto, que revela un sostenido deterioro de las variables económicas y sociales desde noviembre de 2023, con peores resultados que el promedio nacional en casi todos los indicadores. La provincia, que concentra el 38% de la población del país, muestra una caída acelerada del empleo, el consumo, la actividad industrial y la capacidad fiscal, mientras que la morosidad y la inflación golpean con mayor dureza a los hogares bonaerenses. Peor con el empleo: se perdieron más de 91.000 puestos registrados.

Desde la asunción de Javier Milei hasta abril de 2026, la provincia de Buenos Aires perdió 91.270 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, lo que representa el 26,7% del total nacional. Es decir, más de uno de cada cuatro empleos destruidos en el país corresponde a territorio bonaerense.

Morosidad: 2,2 millones de deudores, la mayoría personas jóvenes

La provincia registra 2,2 millones de deudores morosos, el 37,4% del total nacional, la mayor proporción del país. El atraso en los pagos recae principalmente sobre personas físicas, se agrava entre los deudores más jóvenes y se dispara en el crédito otorgado por proveedores no bancarios, cuyas carteras duplican la mora de los bancos.

Inflación: 327% acumulado en el GBA, servicios públicos 555%

La inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta junio de 2026 alcanzó el 327% en el GBA, siete puntos porcentuales por encima del promedio nacional. El impacto es aún más severo en los servicios públicos, con aumentos del 555% en el mismo período, muy por encima de la evolución de los salarios, afectando con mayor intensidad a los trabajadores de menores ingresos.

Consumo y actividad industrial en caída libre

El consumo en supermercados cayó un 5,5% real en mayo de 2026 respecto de mayo de 2025, mientras que en los centros de compras la contracción alcanzó el 9,1%. La industria manufacturera, que representa un tercio del PBI provincial y concentra el 40% de los establecimientos industriales del país, operó con una utilización de la capacidad instalada de apenas 58,4%, lo que implica que cuatro de cada diez máquinas permanecen ociosas. Desde el inicio de la gestión actual, cerraron 7.625 empresas en la provincia.

Recursos fiscales: caída de coparticipación y recursos propios

En junio de 2026, las transferencias por Coparticipación a la Provincia cayeron un 4% interanual, mientras que la recaudación propia profundizó su deterioro con una contracción real del 15% en mayo, limitando los recursos disponibles tanto para la Provincia como para los municipios. El informe confirma que la provincia de Buenos Aires no solo arrastra el peso de la crisis nacional, sino que muestra un desempeño peor que el promedio en los principales indicadores económicos y sociales.

/InfoGEI.