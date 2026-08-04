Banco Provincia fortalece a los municipios bonaerenses en medio de la crisis económica

En un escenario de recesión, caída del consumo y pérdida de empleo, la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, encabezaron un encuentro con más de 30 intendentes en La Plata para consolidar la agenda de financiamiento y desarrollo local impulsada por el gobernador Axel Kicillof. La reunión, realizada en la casa matriz de la entidad, sirvió para evaluar el impacto de las herramientas públicas en los distritos y diseñar estrategias conjuntas frente a un contexto económico que golpea con fuerza a las familias y empresas bonaerenses.

Los informes compartidos revelaron un panorama delicado: entre 2023 y 2026 se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo formales, el consumo cayó más del 8% interanual y la morosidad de los hogares trepó del 5% al 21% en los distritos relevados, reflejando la creciente dificultad para sostener compromisos financieros.

En ese marco, Magario subrayó que la Provincia sigue apostando a la inversión y al fortalecimiento de los gobiernos locales, «porque son el primer mostrador del Estado para millones de bonaerenses».

Cuattromo, por su parte, destacó el rol contracíclico de la banca pública: mientras el sistema financiero privado cerró más de 200 sucursales en la provincia desde 2019, Banco Provincia no solo mantuvo su presencia en los 135 municipios, sino que es la única entidad financiera en 9 distritos y 148 localidades. «Donde el mercado se retira, el Estado provincial sigue presente para garantizar el acceso a servicios financieros», afirmó.

Desde 2020, el banco otorgó más de $184 mil millones para la gestión municipal, concretó 394 operaciones de leasing en 103 distritos y realizó más de 415 mil refinanciaciones destinadas a trabajadores municipales, consolidando su rol como herramienta clave para la producción, el empleo y el desarrollo local.

Participaron del encuentro el intendente anfitrión, Julio Alak (La Plata) y los jefes comunales Fernando Espinoza (La Matanza), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Leonardo David Angueira, (Punta Indio), Carlos Balor, (Berazategui), Gustavo Barrera, (Villa Gesell), Fabián Cagliardi, (Berisso), Gustavo Cocconi, (Tapalqué), Pablo Descalzo, (Ituzaingó), Facundo Diz, (Navarro), Francisco Echarren, (Castelli) y Jorge Ferraresi (ex intendente del municipio de Avellaneda).

También estuvieron Carlos Ferraris (Leandro N. Alem), Jorge Gaute (Alberti), Lucas Ghi (Morón), María Celia Gianini (Carlos Tejedor), Julio César Marini (Benito Juárez), Luis Mariano Martín (Exaltación de la Cruz), Héctor Olivera (Tordillo), Mauro Poletti (Ramallo), Luis Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Carlos Humberto Rocha (General Guido), Cecilio Salazar (San Pedro), Mario Secco (Ensenada), María Alejandra Serra (Daireaux), Magdalena Sierra (Avellaneda), Daniel Stadnik (Carlos Casares), Ariel Succurro (Salliqueló), Sebastián Walker (Pila), Andrés Watson (Florencio Varela) y Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita).

No asistió Damián Selci de Hurlingham, como tampoco fueron Mayra Mendoza de Quilmes y ni Julián Alvarez de Lanús.

/InfoGEI.