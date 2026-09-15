A 93 años de la caída del Dewoitine en la Goodyear

El 4 de septiembre de 1933, un caza de la Aviación Militar cayó en tirabuzón cerca de la fábrica Goodyear. En el accidente perdieron la vida dos jóvenes subtenientes de 22 y 23 años.

La cercanía de Hurlingham con la Base Aérea de El Palomar hizo que los vecinos se acostumbraran al rugido de los motores en el cielo. Sin embargo, la mañana del 4 de septiembre de 1933, ese sonido familiar se transformó en tragedia cuando un avión militar se estrelló en pleno Parque Quirno.

Eran aproximadamente las 10 de la mañana de un lunes que parecía apacible. Desde la pista de El Palomar había despegado una escuadrilla de la Aviación Militar para realizar un vuelo de entrenamiento en formación. Entre las aeronaves se encontraba el Registro Número 5, un caza monoplano FMA Dewoitine D.21C-1. Estas máquinas eran construidas bajo licencia francesa en la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba.

Mientras la formación sobrevolaba Hurlingham, el Dewoitine perdió repentinamente el control. La aeronave entró en un vertiginoso tirabuzón y se precipitó a tierra en una caída libre desde unos 600 metros de altura.

El avión se estrelló violentamente y se destruyó por completo en las inmediaciones de la fábrica de neumáticos Goodyear, que se había instalado en la localidad apenas un par de años antes.

El impacto fue seco y devastador. En el acto perdieron la vida sus dos únicos tripulantes: el Subteniente Alejandro Ferrer, de 23 años, y el Subteniente Juan E. Gamarra, de 22 años. Ambos eran jóvenes alumnos del segundo curso de pilotaje. La noticia conmovió rápidamente a la opinión pública de la época, llenando las páginas de los diarios.

EL CASO DE AVION CAIDO EN 1956

La memoria colectiva de la zona suele entrelazar este hecho con otro siniestro aéreo posterior y todavía más dramático. El 4 de mayo de 1956, la fatalidad volvió a ensañarse con la región cuando un avión bimotor Vickers Viking, que también había despegado desde la Base Aérea de El Palomar con nueve personas a bordo cayó de forma catastrófica en un enorme terreno baldío sobre la avenida Vergara, en Villa Tesei. Aquel accidente de mediados de siglo se cobró la vida de tres tripulantes (incluidos los dos pilotos) y dejó a los restantes seis ocupantes con heridas de extrema gravedad.