Amparo colectivo por el desmantelamiento del Programa Remediar

La demanda del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Salud de la Nación pide que se vuelvan a garantizar los medicamentos esenciales en los centros de salud de la provincia de Buenos Aires. Los botiquines enviados pasaron de casi 40.000 en 2023 a menos de 4.000 en 2026.

Desde 2002, el programa Remediar compra medicamentos esenciales y los distribuye en los centros de atención primaria de todo el país, para las personas que se atienden exclusivamente en el sistema público. Su vademécum contaba con más de cien presentaciones e incluía tratamientos para hipertensión, diabetes, asma, infecciones y, desde 2022, salud mental. Pero a partir de 2024 las entregas cayeron de forma sostenida.

En la provincia de Buenos Aires, los botiquines enviados pasaron de casi 40.000 en 2023 a menos de 4.000 en los primeros meses de 2026, según cifras oficiales, y los psicofármacos dejaron de llegar por completo.

La formalización del recorte

Después, el recorte se formalizó: en marzo de este año, el Ministerio de Salud anunció ante el Consejo Federal de Salud la «transformación» del programa y, en octubre, una resolución redujo el listado de 128 presentaciones a tan solo seis fármacos cardiovasculares. Los tratamientos para la diabetes, el asma o la epilepsia quedaron fuera, e incluso los seis fármacos resultan insuficientes para el tratamiento cardiovascular.

El amparo colectivo

Ante esta situación, desde el CELS presentaron una acción de amparo colectivo contra el Estado nacional. Eligieron esa vía porque el recorte alcanza a toda la población bonaerense sin obra social ni prepaga, y porque el daño no admite los tiempos de un juicio ordinario: un tratamiento interrumpido de hipertensión o diabetes produce complicaciones que después no se revierten.

Por la misma razón pidieron una medida cautelar para que el Ministerio se abstenga de reducir el vademécum mientras dure el proceso. La demanda sostiene que la medida es regresiva y vulnera el derecho a la salud protegido por la Constitución y los tratados de derechos humanos.

El Juzgado Federal N° 4 de La Plata dio trámite a la causa y quedó inscripta en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Suprema Corte. Con esta decisión, el Poder Judicial reconoce que existe un caso: un mismo hecho que afecta a un grupo amplio de personas y que exige una respuesta común. Ahora la causa está a la espera de que el juez resuelva la medida cautelar.

Informe sobre el vaciamiento

En el documento «Sin remedio» reponen la trayectoria del Programa Remediar: la importancia que tuvo desde su creación, el contexto en el que se lanzó y su continuidad en situaciones de crisis, así como los hitos de su vaciamiento y el mapa desigual de acceso a la salud que implica ese desmantelamiento.

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