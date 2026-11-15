La CGT Regional Morón, Ituzaingó y Hurlingham renovará su conducción el 26 de noviembre

La CGT Regional Morón, Ituzaingó y Hurlingham avanza hacia la renovación de su conducción. En una nueva reunión preparatoria, representantes de más de 50 organizaciones sindicales participaron de un plenario realizado en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Según la información del encuentro, la renovación de autoridades tendrá lugar el 26 de noviembre, en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, Ituzaingó y Hurlingham (STMMIH).

La totalidad de los gremios presentes en la UOM Morón buscando un acuerdo para elegir un nuevo triunvirato para la próxima conducción de la CGT Regional.

Entre los referentes presentes estuvieron Jorge D’Andrea, secretario general de Sanidad; Rubén Andrada, secretario general de la UOM Morón; Alfonso Martínez, secretario adjunto de Gastronómicos; y Domingo Bruno, secretario general del mismo gremio. Por el gremio municipal participaron el secretario general, Gustavo Sanz; el secretario adjunto, Carlos Rodríguez; y el secretario de Deportes, Sergio Cabrera.

También participaron Hugo Pintos, en representación del Sindicato de Comercio; Ricardo Carlos Gamarra, secretario general de la Delegación Morón de La Bancaria; y Claudia Schiavello, secretaria general de SADOP, junto con otros representantes sindicales de la zona.

De acuerdo a lo informado por el diario ANTICIPOS, el proceso de renovación ya había comenzado a tomar forma en octubre, cuando se realizó una reunión en la sede de ATSA, el mismo medio había informado que en esas conversaciones se evaluaba una conducción con Jorge D’Andrea, Ricardo Gamarra y Alfonso Martínez como secretarios generales. Para las secretarías adjuntas se mencionaban Rubén Andrada, Oscar “El Gringo” Rizzo y Claudia Schiavello.

La discusión sobre la futura conducción llega después de una etapa en la que la regional estuvo encabezada por representantes de Sanidad, Gastronómicos y Camioneros.

La actual conducción elegida el 22 de julio de 2022 está integrada por Jorge D’Andrea, Alfonso Martínez y Marcelo Notario, acompañador por Oscar Rizzo, Nahuel Segovia y Néstor Federico como secretarios adjuntos y con la representación de las restantes organizaciones en distintas secretarías.