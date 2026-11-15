El Padre Leo Silio sobre la visita de León XIV: “Devolvió esperanza al pueblo más humilde que venía muy cascoteado”

El párroco de San Martín de Porres en Moreno, integrante del movimiento de curas villeros y referente de la Familia Grande del Hogar de Cristo, dialogó con Radio UNAHUR sobre el impacto histórico del paso del Pontífice por la Argentina. Destacó la masividad transversal en las calles, el despertar de los jóvenes y la urgencia de recuperar la justicia social frente al deterioro del tejido comunitario en los barrios.

La reciente visita del papa Leon XIV a la Argentina dejó una huella profunda que trasciende los límites estrictos de la comunidad católica y abre un tiempo de reflexión indispensable en todo el entramado social. Así lo analizó el sacerdote Leonardo Silio, conocido por todos como el Padre Leo, párroco de la iglesia San Martín de Porres en el partido bonaerense de Moreno, miembro activo del movimiento de curas villeros y referente de la Familia Grande del Hogar de Cristo.

En una entrevista concedida a Rody Rodríguez y Maru Pampín en el programa ¿Cómo sigue esto?, emitido por Radio UNAHUR, el sacerdote compartió sus sensaciones sobre los días posteriores a un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia reciente del país. Según explicó, lo que más conmovió a quienes trabajaron en los preparativos fue la respuesta espontánea, masiva y transversal de la ciudadanía.

“Todavía uno está digiriendo la visita. Sobre todo, lo que todos creo que quedamos impactados es la cantidad de gente que se ha salido a la calle para recibir al Papa. Sinceramente, eso creo que nos llenó de alegría, nos llenó de esperanza, nos llenó de fe, porque sinceramente que el pueblo salga a recibir al pastor me parece que es un signo tan hermoso como sociedad, es un signo muy hermoso como Iglesia también, de la cual somos parte”, expresó el padre Leo. Para el párroco, esa movilización reflejó una necesidad genuina de consuelo espiritual: “Ese anhelo y esa búsqueda del pueblo de Dios que busca en la fe justamente la bendición, busca en la fe la esperanza, la alegría, y la verdad que eso a mí en lo personal me impactó muchísimo”.

El sacerdote reveló que ni siquiera en las instancias organizativas dimensionaban semejante capacidad de convocatoria. “Yo he estado en reuniones de organización y demás, y nunca imaginamos una convocatoria de tal estilo, de tal tipo como se fue dando. Por más que los medios decían millón, dos millones, tres millones, internamente sentíamos que por ahí podría llegar a desbordar de esa forma tan hermosa”, relató. En ese punto, subrayó un rasgo central de la multitud que colmó las calles: “Eso me parece que nos deja una gran enseñanza como sociedad, como pueblo, y sobre todo en nuestro pueblo más sencillo. Porque lo hablábamos el otro día: seguramente la gente que salió a la calle no es solamente la gente que va todos los domingos a misa; salió el pueblo a la calle, y me parece que eso es algo hermoso”.

Un mensaje simple, profundo y de “sentido común”

Durante la conversación radial, los conductores plantearon que, más allá de su dimensión estrictamente religiosa, el discurso de León XIV aportó un mensaje de “sentido común” y de “normalidad” sumamente valioso en tiempos de crispación. Silio coincidió plenamente con esa lectura y trazó un paralelismo directo con el estilo pastoral de su antecesor, el papa Francisco.

“León nos sorprendió por la simplicidad en sus palabras y la profundidad de esas palabras. En eso, no sé si les pasa a ustedes, pero nos hizo recordar a Francisco, no solo porque lo haya nombrado, sino en el estilo”, señaló el cura villero. Según explicó, ambos pontífices comparten una manera cercana, llana y directa de interpelar a la comunidad: “A veces Francisco decía cosas, las tiraba así bien al estilo nuestro, y cuando uno empezaba a analizar lo que decía nos preguntábamos: ‘¿Ustedes son conscientes de lo que nos dijo este hombre?’. Y me parece que León nos tiró, como en nuestra jerga, un montón de cosas hermosas que creo que tenemos que tomarnos el tiempo para digerirlas, para pensarlas y para ponerlas en práctica en toda la sociedad”.

En ese sentido, remarcó que las definiciones papales no deben quedar en un plano meramente contemplativo, sino traducirse en acciones concretas en cada ámbito de la vida pública y cotidiana: “Tenemos que ponerlas en práctica en todos los estamentos de responsabilidad de cada uno: desde el político, desde el que gobierna, desde el que tiene una responsabilidad civil, el que tiene una responsabilidad social, hasta el común de la gente, desde mi casa. Cómo poder poner en práctica cada una de esas palabras que León dijo, porque creo que a la sociedad la hacemos entre todos y creo que León nos dejó ese mensaje al pueblo argentino”.

El interés de los jóvenes y el rescate de la doctrina social

Otro de los ejes centrales de la entrevista giró en torno al vínculo entre el Pontífice y las nuevas generaciones, habitualmente señaladas por su desencanto, su falta de horizonte y su desinterés por los asuntos públicos. Sin embargo, Silio observó un fenómeno alentador en el territorio tras el encuentro multitudinario con el Papa.

“Hay cosas que uno va rescatando estos días. Primero, que en los jóvenes me parece que despertó algo muy lindo —y que lo despertó Francisco también—, estas ganas de conocer y descubrir qué es lo que dijo y qué significa lo que dijo. Y eso ya es un montón, que un joven se empiece a plantear a ver qué dijo y por qué dijo esto”, afirmó el sacerdote. Para el párroco de Moreno, esa curiosidad representa una oportunidad pastoral y cultural de enorme valor: “Sobre todo por la autoridad que tiene el Papa, tanto en el mundo católico como en el mundo no católico, es una voz que necesitamos como mundo, necesitamos como pueblo. Entonces me parece que un joven ya se pregunte ‘a ver qué dijo, voy a leer lo que dijo, voy a ver qué es lo que dijo’, es un paso enorme”.

Frente a ese despertar juvenil, el referente de los curas villeros llamó a asumir un compromiso activo desde las parroquias y los medios de comunicación: “Nosotros, desde el rol que nos toca —a mí como cura, a ustedes como comunicadores y demás—, tenemos que aprovecharlo, en el buen sentido de la palabra, para realmente formar a nuestros jóvenes en la verdadera doctrina social, sobre todo la doctrina social de la Iglesia”.

Al profundizar en el contenido doctrinal de las intervenciones de León XIV, Silio celebró sin rodeos que el Pontífice reivindicara conceptos históricos que fueron objeto de descalificación en el debate público reciente. “La justicia social me parece que ha sido tan bastardeada en este último tiempo que hay que recobrar eso. Lo que dijo León es doctrina social de la Iglesia clásica pura: es León XIII, León XIV. No estamos hablando de cuarenta o cincuenta años atrás, es doctrina social de la Iglesia que todavía nos cuesta aceptar y todavía nos cuesta poner en práctica”, sostuvo.

Asimismo, enumeró los pilares fundamentales que el Papa volvió a situar en el centro de la agenda: “Habló de justicia social, habló de los principios de la doctrina social de la Iglesia, habló de la subsidiariedad, habló de la solidaridad, habló del destino universal de los bienes. Habló de los principios clásicos de la doctrina social y que hoy tienen que estar en cualquier programa humano, político y social. No podemos pasar de largo algo que es fundacional para nuestra patria también, porque recordemos que, más allá de lo que creamos, la Iglesia es fundacional en nuestra patria, es parte de nuestra historia, y creo que eso es sumamente importante”.

El pulso de los barrios y el desafío hacia adelante

Sobre el cierre de la charla, fiel a la consigna que da nombre al ciclo de Radio UNAHUR, Rody Rodríguez y Maru Pampín le preguntaron al entrevistado ¿cómo sigue esto? tras el paso del Papa. El Padre Leo describió un escenario social delicado pero iluminado por un nuevo aliento. “Mirá, yo no sé si es un deseo o es lo que veo, ¿viste que a veces los deseos se te interponen con la mirada real? Quiero ver esto y por ahí forzamos para verlo, pero yo creo que León devolvió esperanza al pueblo más humilde que venía muy cascoteado, muy triste, sin rumbo, como mirando por la ventana qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Me parece que León nos dejó ese velo de esperanza. Esperemos que lo sepamos aprovechar para el bien de nuestro pueblo, para el bien de la gente, para el bien de los más humildes”, reflexionó.

El párroco advirtió con preocupación sobre el desánimo profundo que percibe en el trabajo territorial: “Me parece que hoy en nuestros barrios, en los que a mí me toca caminar y acompañar, encontramos cada vez más desesperanza y también cada vez más ganas de bajar los brazos, que eso es lo que más nos preocupa muchas veces. Porque cuando vos tenés una familia que ya no quiere seguir peleando al lado, no quiere seguir luchando al lado porque todo es lo mismo y todo no sirve para nada, empieza ese discurso. Y bueno, sinceramente eso empieza a romper todo el tejido social, empieza a romperse toda la estructura en un barrio, en una familia, en una comunidad”.

Frente a ese cuadro de fragilidad social, la postal de millones de personas volcando su emoción en las calles operó como un mensaje colectivo que nadie había previsto. “Por eso desde el principio nos sorprendió, y qué hermoso ver salir al pueblo, porque el pueblo salió a buscar eso, a buscar esa bendición de Dios en la presencia del Papa. Ver llorar a la gente desconsoladamente porque solo lo vio tres segundos, que es lo que pasó en el papamóvil, me parece que eso es un montonazo para el pueblo”, concluyó Silio, antes de despedirse de la audiencia con una bendición y evocando el legado del obispo mártir Enrique Angelelli: “A seguir andando nomás, como decía nuestro hermano Angelelli”.

//¿Cómo sigue esto? Sabados a las 11 hs. por Radio UNAHUR. www.radiounahur.com.ar