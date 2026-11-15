Slokar en la Universidad Nacional de Moreno: “El futuro se construye con memoria y la memoria necesita de futuro”

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal reivindicó el pensamiento emancipador de Mariano Moreno, y el papel estratégico de la universidad pública en una conferencia en la Universidad Nacional de Moreno titulada “La Soberanía Nacional y la Justicia Social en el siglo XXI”

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Alejandro Slokar reivindicó el pensamiento emancipador de Mariano Moreno y el papel estratégico de la universidad pública frente a las nuevas formas de colonialismo económico, tecnológico y financiero. Lo hizo durante una conferencia en la Universidad Nacional de Moreno, donde se anunció la creación de la Cátedra Libre Mariano Moreno. La actividad se realizó en el predio del antiguo Instituto Riglos, utilizado durante la última dictadura para el alojamiento ilegal de niños y niñas cuyos padres habían sido víctimas del terrorismo de Estado.

La historia del lugar impone una lectura que trasciende cualquier actividad académica. El edificio donde actualmente funciona la Universidad Nacional de Moreno fue sede del antiguo Instituto de Menores Mercedes de Lasala y Riglos, un establecimiento que durante la última dictadura cívico-militar fue utilizado para el alojamiento ilegal de niños y niñas cuyos padres habían sido secuestrados, detenidos-desaparecidos o asesinados por el terrorismo de Estado. En 2017, el predio fue señalizado oficialmente como Sitio de Memoria.

La propia historia de la Universidad también remite a un momento significativo de la vida política argentina. Fue inaugurada oficialmente el 14 de octubre de 2010 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un acto público que contó con la presencia del expresidente Néstor Kirchner, apenas trece días antes de su fallecimiento. La creación de nuevas universidades nacionales en el conurbano formó parte de una política de ampliación del acceso a la educación superior, concebida como un derecho y una herramienta de inclusión social.

En ese escenario, Slokar brindó una conferencia en la que puso en diálogo la historia argentina, los desafíos contemporáneos del Estado de Derecho y el papel de la Justicia frente a las nuevas formas de desigualdad y exclusión. La actividad se desarrolló durante el anuncio de la creación de la Cátedra Libre Mariano Moreno.

La elección del espacio adquiere una particular significación: donde durante el terrorismo de Estado se vulneraron derechos fundamentales, hoy funciona una institución pública dedicada a ampliar el acceso al conocimiento, la educación y las oportunidades de miles de jóvenes.

Durante su intervención, Slokar reivindicó a la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva como una de las columnas vertebrales de la democracia argentina. Sostuvo que el conocimiento constituye una herramienta de soberanía y emancipación, especialmente frente a un escenario internacional atravesado por nuevas formas de dependencia económica y tecnológica.

El eje central de su exposición fue el pensamiento de Mariano Moreno, a quien recuperó como figura fundamental de la soberanía popular, el combate contra los privilegios y la emancipación nacional. Desde esa tradición, vinculó los desafíos actuales con las nuevas formas de colonialismo digital, energético y financiero, que condicionan las posibilidades de desarrollo y autonomía de los países.

Con una cita de Raúl Scalabrini Ortiz, Slokar sostuvo que “la nación debe constituirse entera en la concepción de Moreno”, y reivindicó el sistema público de educación, ciencia y tecnología como pilar estratégico de un proyecto nacional soberano.

El pensamiento emancipador del prócer fue presentado como una referencia para examinar las disputas contemporáneas por la independencia económica, el conocimiento y la capacidad de decisión del Estado. En esa perspectiva, la universidad pública ocupa un lugar fundamental por su contribución a la formación, la investigación y la producción de conocimiento.

La memoria como construcción de futuro

La historia del antiguo Instituto Riglos y su transformación en sede universitaria ofrecen una dimensión especialmente significativa para pensar el presente argentino. La memoria no se agota en recordar los crímenes del pasado: también interpela a las instituciones sobre su responsabilidad en la construcción de una sociedad donde esos derechos estén efectivamente garantizados.

En Moreno, donde funcionó un establecimiento utilizado para el alojamiento ilegal de hijos e hijas de personas desaparecidas, la universidad pública representa hoy una experiencia concreta de transformación democrática. Allí, la educación, el conocimiento y la memoria se encuentran como herramientas para reconstruir ciudadanía y ampliar derechos.

La reflexión de Slokar dejó planteado ese desafío: “El futuro se construye con memoria y la memoria necesita de futuro”. La frase sintetiza una concepción en la que la defensa de los derechos humanos y la ampliación del acceso a la educación superior forman parte de un mismo horizonte democrático. La memoria adquiere una proyección hacia el presente y el porvenir cuando se traduce en instituciones capaces de garantizar derechos y producir nuevas oportunidades.

La actividad contó con la apertura del rector de la Universidad Nacional de Moreno, Alejandro Robba; la presentación del docente Pablo del Valle y el cierre institucional de Guillermo Cony, coordinador-vicedecano de la carrera de Abogacía.

El anuncio de la Cátedra Libre Mariano Moreno se inscribe en ese encuentro entre historia, memoria y universidad pública. Desde un espacio que conserva las huellas del terrorismo de Estado, la institución propone recuperar una tradición emancipadora para pensar los desafíos de la soberanía argentina en el siglo XXI.

Fuente: Buenos Aires/12