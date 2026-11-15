Morón: Se realizó una nueva edición de ExpoOficios

Estudiantes y docentes de los centros municipales de formación profesional compartieron con vecinas y vecinos los trabajos, conocimientos y habilidades adquiridos durante el ciclo lectivo.

Una nueva edición de ExpoOficios Morón convocó a cientos de vecinas y vecinos en Haedo. Durante la jornada, estudiantes y docentes de los Centros Municipales de Formación Profesional N° 1 “Ricardo Rojas”, N° 2 “Manuel Belgrano” y la “Escuela Municipal de Gastronomía” presentaron los trabajos realizados y compartieron los conocimientos y habilidades adquiridos durante el ciclo lectivo.

Quienes se acercaron a participar de la jornada disfrutaron de exposiciones de trabajos, una feria, espectáculos de baile y degustaciones de productos gastronómicos, en una tarde de encuentro e intercambio con la comunidad.

Cada año, cientos de jóvenes y personas adultas se capacitan en distintos oficios y adquieren herramientas para facilitar su inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos. Los Centros Municipales de Formación Profesional ofrecen más de 70 cursos gratuitos, orientados a tecnología, oficios, administración, servicios y gastronomía.

El Centro Municipal de Formación Profesional N° 1 “Ricardo Rojas” ofrece cursos de Manicuría, AutoCAD, Reparaciones Eléctricas Básicas del Hogar, Operador/a de PC, Soldadura, Huerta, Administración de PyMEs, Diseño de Páginas Web y Manejo de Herramientas de Marketing y Venta Digital.

El establecimiento abrirá sus inscripciones desde el lunes 16 al miércoles 18 de noviembre. Se podrá elegir entre los turnos mañana (De 8 a 11.30 h) y noche (De 18 a 21 h). Para anotarse es necesario ser mayor de 16 años, tener primario completo y concurrir con fotocopia de DNI. Para más información se puede llamar al 2097-5651 o concurrir a 2da Rivadavia 15866, Haedo. Los cupos son limitados.

Por su parte, el Centro Municipal de Formación Profesional N° 2 “Manuel Belgrano” brinda cursos de Reparación de Artefactos de Gas, Ensamble y Mantenimiento de Equipos de Computación, Herrería y Soldadura, AutoCAD 2D, Operador/a de PC, Sistemas Sanitarios, Serigrafía, Instalación de Sistemas Fotovoltaicos y Proyecto Laboral.

El Centro también sus inscripciones desde el lunes 16 al viernes 27 de noviembre. Para anotarse hay que concurrir a Maestra Cueto 750, Morón, de 18:15 a 20:30 h. Se requiere ser mayor de 16 años, llevar DNI original y fotocopia, certificado de estudios original y fotocopia (primario o secundario, según el curso), folio oficio y lapicera. Para más información se puede escribir por WhatsApp al 11-2486-1315. Los cupos son limitados.

En tanto, la “Escuela Municipal de Gastronomía” (Segunda Rivadavia 15810, Haedo) ofrece cursos de Elaboración de Pastas Alimenticias, Cocina de Medio Oriente, Cocina para Comedor Escolar, Elaboración de Alfajores Regionales, Bartender, Sommelier y Cocina Vegana y Vegetariana.

A través de estas propuestas, el Municipio de Morón promueve la formación gratuita en oficios y brinda herramientas para ampliar las oportunidades de inserción laboral, fortalecer los emprendimientos y acompañar el desarrollo profesional de las vecinas y los vecinos del distrito.