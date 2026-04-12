«Conociéndote…» el vínculo de Banana Pueyrredón con Hurlingham

Por Joel Cortina Suárez.

En febrero de 2025, se llevó a cabo, en el Hurlingham Club, el reconocimiento al músico de Hurlingham Dominic Miller –histórico guitarrista de Sting– «por su trayectoria y valiosa contribución a la Cultura e identidad de nuestra ciudad». Entre los asistentes a ese evento estaba César «Banana» Pueyrredón Tornquist, que además de ser socio del club anfitrión tiene una relación profunda con Hurlingham.

La clave para descubrir su vínculo «secreto» con Hurlingham, se encuentra en la figura que inspiró al afamado compositor a crear su célebre tema Conociéndote, de 1972. Efectivamente, Cecilia García Laborde, receptora de la dedicatoria de la canción, es el puente que une a «Banana» con nuestro querido y cuitado terruño: «Mi mujer era de Hurlingham», reveló el cantautor apenas el año pasado, entrevistado por el periodista Manuel «Tucán» Pereyra-Iraola y Estrada en su programa de stream «Polo al taco»: «Un compañero mío del (Colegio) Bayard empezó a salir con una chica de Hurlingham, y un día era el cumpleaños de él y me invitó. Yo vivía en el centro, y Cecilia era amiga de Luis, mi amigo. La conocí acá (Capital Federal), pero ahí me dijo ‘Yo soy de Hurlingham’. Entonces tuve que comprarme un Fitito y empezar a ir a Hurlingham», detalló.

Asimismo, gracias a su esposa, «Banana» mantiene una cercana relación con el polo: «El vínculo grande es por los García Laborde», reconoció. Se trata de una familia tradicional del polo que ha dado varios jugadores al deporte, entre ellos Juan García Laborde. «(…) Uno de los sobrinos de Cecilia jugó mucho en Francia. Creo que fue 6 goles de hándicap», compartió «Banana». Hijo de Martín García Laborde (precisamente hermano de Cecilia), «Látigo», como es conocido, cuenta con galardones como la «International Polo» Cup de 2020 del Polo Club de Saint-Tropez o, un poco más atrás en el tiempo, el Grand Prix «La Martina» de 2008 de «Arelauquen», urbanización patagónica de la cual ha llegado a desempeñarse como Polo Manager en 2009.

Gracias a estos antecedentes, «Banana» se ha declarado como un seguidor entusiasta del deporte que practica la familia de su esposa, sobre todo del único lugar posible para presenciar los mejores partidos: «La verdad, me encanta ver polo. Y en Argentina es un placer ver polo. Cuando estoy con amigos extranjeros, vamos a ver polo. Los llevo a Hurlingham», confesó «Banana» con notorio orgullo.

Siguiendo con el vínculo de César Pueyrredón con Hurlingham, no son pocos los que recuerdan sus presentaciones al frente de su banda «Banana» en los años 70 y principios de los 80 en los bailes organizados en el histórico «Hurling» o el icónico «Curupaytí», que también fue escenario de sus primeras presentaciones como solista, actuando además en Yucatán, en el Cine Gran Hurlingham y en Centro Cultural Leopoldo Marechal, a veces tocando al lado del músico y poeta local Adrián Ducard.

Sin embargo, la relación con nuestra localidad no termina ahí. César Pueyrredón es primo hermano de la fallecida aristócrata Julieta Luro Pueyrredón, ya que los dos son nietos del famoso político radical Honorio Cirilo Pueyrredón. Por lo tanto, «Banana» (que también lleva el nombre Honorio) es el tío por parte de madre de la senadora Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, hija de Julieta. Pero, ¿por qué son importantes estos detalles familiares? ¿Cómo se vinculan con Hurlingham?

La respuesta yace en el nombre de la ex-ministra de Seguridad Nacional. Y es que, a través de la lectura del libro Hurlingham, escrito por la vecina Elvira Ocampo Abella de Shaw (1887-1990), podemos descubrir que «Bullrich» es una familia pionera de Hurlingham. Don Luis Rodolfo Roque Bullrich Moores (1885–1945), fue uno de los fundadores de la Sociedad de Fomento Hurlingham. Luis Rodolfo tuvo 6 hijos, todos nacidos y criados en Hurlingham y es el abuelo de Patricia Bullrich.

Nota publicada en la revista digital EL CLÁSICO edición de abril 2026