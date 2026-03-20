Continúa el reclamo por el cumplimiento de la ley

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) reafirmó el reclamo por el cumplimiento de la ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario. “Vamos a pelear para tener nuevos logros este año, pero también para que los salarios docentes y no docentes, así como los programas de becas, tengan la dignidad que merecen”, señaló en Rector Jaime Perczyk.

Pese a la sanción de la Ley Nº 27.795 y a la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 que ordena el cumplimiento de la norma, el Poder Ejecutivo Nacional continúa sin actualizar debidamente las partidas presupuestarias destinadas al sistema universitario. Por eso, el Consejo Superior de la UNAHUR le otorgó un lugar prioritario al análisis de la situación crítica que resulta de la decisión del gobierno nacional.

Algunos datos objetivos permiten dar cuenta de la gravedad del cuadro. Los salarios del personal docente y nodocente de las universidades nacionales requieren un incremento del 47% para compensar la caída sufrida desde diciembre de 2023; las transferencias para cubrir gastos de funcionamiento de las unidades académicas disminuyeron un 15% en términos reales entre 2023 y 2025; y las becas universitarias se redujeron en un 71% en igual período.

El Consejo Superior resolvió, entonces, continuar el reclamo por la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y renovar el estado de crisis presupuestaria ya declarado en 2024.