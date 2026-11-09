El juez Alejandro W. Slokar disertará en la Universidad de Moreno, con la Justicia Social y la Soberanía Nacional como ejes

El Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de Moreno (UNM), a través de la Coordinación de la Carrera de Abogacía, organiza el Conversatorio “La Soberanía Nacional y la Justicia Social en el Siglo XXI”. La jornada se llevará a cabo el próximo jueves 12 de noviembre, a las 16:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Edificio Daract II (Av. Bartolomé Mitre 1891, Moreno).

Esta propuesta académica y abierta tiene como objetivo generar un espacio de reflexión e intercambio sobre la idea de la justicia social como pilar fundamental del sistema democrático y analizar su incidencia actual en el mundo jurídico.

La apertura institucional estará a cargo del rector de la UNM, Alejandro Robba, mientras que la presentación del encuentro será realizada por el docente universitario Pablo del Valle. El cierre de la actividad corresponderá a Guillermo Cony, Coordinador-Vicedecano de la carrera de Abogacía.

SOBRE EL EXPOSITOR

La disertación central estará a cargo del Dr. Alejandro W. Slokar. Con más de 45 años de trayectoria en el Poder Judicial, iniciada en el Departamento Judicial de Morón, es Juez de la Cámara Federal de Casación Penal —tribunal que presidió en 2016 y 2022— y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Morón. Profesor Titular en la UBA y la UNLP, preside la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal. Fue Secretario de Política Criminal de la Nación, coordinando la reforma del Código Penal de 2006, y es coautor junto a Raúl Zaffaroni de obras fundamentales del derecho penal.

La actividad es libre y abierta para estudiantes, docentes y público interesado (sin certificación institucional).

Información útil:

Día y hora: Jueves 12 de noviembre de 2026, a las 16:00 hs.

Jueves 12 de noviembre de 2026, a las 16:00 hs. Sede: SUM del Edificio Daract II, UNM (Av. Bmé. Mitre Nº 1891, Moreno).

SUM del Edificio Daract II, UNM (Av. Bmé. Mitre Nº 1891, Moreno). Más información y detalles:unm.edu.ar/conversatorio-soberania

Contacto: Departamento de Ciencias Económicas y Jurídicas (dceyj@unm.edu.ar / Tel: 0237 460-9300).