La economía bonaerense perdió 113.167 empleos registrados y 9.151 empresas desde noviembre de 2023

Un informe del Observatorio Económico de la Provincia de Buenos Aires revela que la provincia concentra el 25,9% de los empleos perdidos a nivel nacional y el 28,3% de las empresas cerradas. La desocupación subió al 8,8% y la inflación interanual se mantiene por encima del 30%.

El Observatorio Económico de la Provincia de Buenos Aires analizó las estadísticas oficiales para seguir el comportamiento de las principales variables económicas y sociales, tomando como punto de referencia noviembre de 2023. Dado que la Provincia reúne al 38% de la población argentina y tiene un peso decisivo en la actividad productiva y el mercado de trabajo, el análisis resulta clave para evaluar cómo se expresaron territorialmente las transformaciones económicas.

Empleo y mercado laboral

Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, la provincia de Buenos Aires perdió 113.167 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, lo que representa el 25,9% de los 437.611 empleos perdidos a nivel nacional. En otras palabras, más de uno de cada cuatro puestos de trabajo registrados que desaparecieron en el país son bonaerenses.

Entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo período de 2026, la tasa de actividad bonaerense aumentó del 46,3% al 47,8%, mientras que la tasa de empleo creció en menor medida, del 42,8% al 43,6%. Esta diferencia refleja que el empleo no logró acompañar la mayor participación laboral, lo que se tradujo en un incremento de la desocupación del 7,5% al 8,8%. La situación de la juventud resulta especialmente preocupante, dado que enfrentan mayores dificultades de inserción laboral y niveles de desocupación superiores a los del conjunto de la población.

Inflación y servicios públicos

En septiembre, la inflación volvió a acelerarse: alcanzó el 2,0% en el Gran Buenos Aires (GBA) y el 1,9% a nivel nacional, luego del 1,7% de agosto. En los primeros nueve meses de 2026, la inflación acumulada llegó al 23,8% en GBA y al 23,6% a nivel nacional. La inflación interanual se mantiene por encima del 30%: en septiembre se ubicó en 33,4% en el GBA y 33,5% a nivel nacional, con escasos avances respecto de los niveles observados hacia fines de 2025.

A su vez, la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó 944% desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2026 y pasó a representar el 13,9% del salario promedio bonaerense.

Industria y empresas

La industria manufacturera atraviesa un escenario de fuerte deterioro productivo. A nivel nacional, la utilización de la capacidad instalada industrial se ubicó en apenas 58,5% en agosto de 2026, lo que significa que más del 40% de la capacidad productiva permanece ociosa. En paralelo, entre noviembre de 2023 y julio de 2026, la provincia de Buenos Aires perdió 9.151 empresas (-6,0%), que representan el 28,3% de la reducción registrada a nivel nacional; esto equivale a una pérdida neta de más de 9 empresas por día en territorio bonaerense.

Consumo y recursos fiscales

En agosto de 2026, las ventas reales en supermercados se ubicaron 20,7% por debajo del nivel de noviembre de 2023 en el Gran Buenos Aires y 18,3% en la provincia de Buenos Aires, mientras que la caída a nivel nacional fue del 16,4%.

Entre enero y septiembre de 2026, las transferencias por coparticipación federal a la Provincia acumularon una caída real de aproximadamente 0,8% interanual. Por su parte, durante el mes de agosto la recaudación tributaria provincial se ubicó 4,8% por debajo del nivel registrado en el mismo período de 2025. En este contexto, la Provincia continúa atravesando 2026 con recursos propios debilitados y un margen fiscal restringido.

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