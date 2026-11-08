Transporte bonaerense incorporó un asistente virtual a la web de InfraccionesBA

La herramienta ya se encuentra disponible en el sitio oficial del sistema de infracciones de tránsito y permite orientar a los usuarios durante sus consultas, con una atención guiada desde la propia página.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, incorporó un asistente virtual en el sitio web oficial de infracciones de tránsito, con el objetivo de facilitar las consultas de los ciudadanos y agilizar el acceso a la información.

«Sumamos una herramienta para que cada vecina y vecino pueda cumplir con sus obligaciones con más seguridad, facilidad y transparencia», sostuvo el Ministro y agregó: «Desde el Estado tenemos que acercar todas las posibilidades que cumplir con los trámites eficientemente”.

El nuevo servicio funciona mediante un chat interactivo integrado directamente en la página de consulta de infracciones. A través de una conversación guiada, el asistente acompaña a los usuarios durante el proceso y los orienta sobre los pasos que deben seguir para realizar sus consultas.

De esta manera, quienes ingresen al portal ya no necesitan buscar por su cuenta cada opción, sino que pueden interactuar con el asistente virtual, que los guía de acuerdo con la consulta que desean realizar.

La incorporación de esta herramienta forma parte del proceso de modernización y digitalización de los servicios que impulsa el Ministerio de Transporte bonaerense, con el propósito de simplificar los trámites, mejorar la atención y acercar soluciones tecnológicas a los vecinos y vecinas.

El asistente virtual ya está activo y puede utilizarse desde la página oficial de consulta de infracciones: https://infraccionesba.gba.gob.ar/consulta-infraccion .