El Senado bonaerense aprobó la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense

En una nueva sesión ordinaria presidida por la vicegobernadora Verónica Magario, el Senado bonaerense aprobó el proyecto que busca crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, a partir de la conformación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. También se aprobaron beneficios impositivos para la zona patagónica y un régimen de protección de tierras rurales.

La propuesta, que giró a la Cámara de Diputados, tiene como objetivo garantizar un acceso equitativo a los medicamentos esenciales para los bonaerenses y suministrar vacunas, insumos, productos médicos e ingredientes farmacéuticos activos. También contempla el acceso a tratamientos para ciudadanos que no pueden afrontarlos por no contar con los recursos económicos necesarios.

Zona Patagónica y beneficios impositivos

Además, se aprobó la modificación de las leyes 12.322 —que crea el «Área Patagónica Bonaerense»— y 12.323 —que crea la «Zona Austral Desfavorable de la Provincia de Buenos Aires». De esta manera, se busca consolidar de forma permanente beneficios impositivos para los partidos de Patagones, Villarino, Puán, Tornquist y algunos cuarteles del partido de Saavedra.

Derecho a la comunicación de niños y adolescentes

Las senadoras y senadores avanzaron en una ley que garantiza el derecho de comunicación de niños, niñas y adolescentes alojados en un hogar convivencial con sus familias cuidadoras, aun cuando la medida haya concluido. La iniciativa obliga a los jueces a garantizar un canal de contacto entre las infancias que se encuentran en hogares convivenciales y aquellas personas que cumplieron un rol significativo en la vida de esos niños, niñas y adolescentes.

Mayor autonomía financiera para los municipios

El Cuerpo avanzó también con la modificación a la Ley N.° 15.561, estableciendo que los fondos que integran el FEFIM sean transferidos a los municipios con carácter de libre disponibilidad. Esto apunta a dotar a los municipios de mayor autonomía financiera para invertir y atender emergencias, recursos que antes podían tener afectaciones específicas.

Protección de tierras rurales

Durante la sesión, también se aprobó un proyecto que instituye el régimen provincial de Protección al Dominio sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. El mismo busca preservar la soberanía territorial, la seguridad y soberanía alimentaria, y proteger recursos estratégicos como cuencas hídricas, humedales, zonas costeras y cinturones hortícolas frente a la extranjerización directa o indirecta.

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