El modelo de Hurlingham para cuidar a los perros rescatistas K-9 que ya busca replicar toda la provincia

El Círculo de Veterinarios del distrito brinda cobertura sanitaria total y gratuita a los canes de los Bomberos Voluntarios. Valeria Savastano, presidenta de la entidad, pasó por Radio Unahur y detalló el éxito de esta ordenanza nacida en el municipio. Además, dejó fuertes definiciones sobre el «perro comunitario» y el cuidado responsable.

La salud animal y el debate sobre la responsabilidad civil volvieron al centro de la escena local. Valeria Savastano, presidenta del Círculo de Veterinarios de Hurlingham —entidad creada en 2017 como extensión del Colegio provincial—, dialogó con el programa ¿Cómo sigue esto? de Radio Unahur y destacó el orgullo de un proyecto nacido en el distrito que hoy es el faro sanitario para los perros rescatistas de Buenos Aires. [1]

Un plan único para los héroes de cuatro patas

El punto más fuerte de la entrevista fue la articulación del Círculo con los Bomberos Voluntarios de Hurlingham para el cuidado de los perros K-9 (rescatistas y rastreadores). Desde hace seis años, la entidad local sostiene un plan de cobertura sanitaria total y gratuita para estos animales, aportando sus honorarios mientras los laboratorios colaboran con los medicamentos.

“El K-9 está todo ordenado. Son animales que cumplen con todos los estándares de bienestar, se entrenan jugando, tienen un dueño y vuelven a su familia”, detalló. Ante la pregunta de por qué priorizar a estos animales sobre los de un refugio, aclaró: “El perro de un refugio está ahí por defecto, porque la sociedad no hizo las cosas bien. El K-9 es un servidor público, individuos valorados por la comunidad. Si no lo cuidamos, puede enfermar a la familia del bombero; si lo cuidamos, salva vidas”.

Savastano reveló cifras que dimensionan la importancia del cuartel local: “En toda la provincia de Buenos Aires hay 73 perros K-9, y 8 están en Hurlingham. Es uno de los cuarteles que más perros rescatistas tiene”. Explicó que muchos municipios no pueden sostenerlos por cuestiones económicas, algo que en Hurlingham se resolvió gracias a la decisión del Círculo de Veterinarios.

Una huella política nacida en el distrito

El éxito del programa es tal que el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires ya trabaja junto a la Federación de Bomberos Voluntarios para replicar el modelo de Hurlingham en todo el territorio bonaerense.

Para resguardar el origen de la iniciativa, el proyecto fue blindado a nivel institucional: “Lo ingresamos por el Concejo Deliberante como ordenanza y fue aprobado de interés público para marcar huella política. En algún momento esto se va a desparramar por todos lados y se van a olvidar que salió de acá”, afirmó Savastano, destacando también el apoyo clave de la Cámara de Comercio local (ACIPH).

Una Sola Salud: el consultorio como una pediatría

Para Savastano, la veterinaria moderna ya no atiende al animal de forma aislada, sino a su entorno. “Nosotros decimos que trabajamos sistemas: es el animal y su grupo familiar”, explicó, haciendo eco del concepto global “Una Salud” impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Lo que le pasa al perro le pasará a su entorno, a su familia, al hombre y al ambiente. En el consultorio tenés que tener un rol casi parecido al de un pediatra; son consultas largas, con atención al dueño”.

La polémica por el «perro comunitario» y la regulación del sector

Al ser consultada sobre las estrategias municipales que implementan la figura del «perro comunitario», la profesional fue tajante: “El perro comunitario es un perro abandonado de manera enmascarada. Hay que hablar claramente”.

Haciendo un paralelismo con la niñez, argumentó: “Ninguno de nosotros ponemos cunitas en la calle para los niños. A los animales hay que sacarlos de la calle porque la calle es un riesgo. Si ponemos casitas o comida en la calle, ese perro está en riesgo. Y cuando sufrió una lesión o generó daños a terceros, ya no es de nadie. No existe el perro de todos, porque el perro de todos no es el perro de nadie”.

En ese sentido, respaldó el proyecto que busca regular la reproducción comercial, prohibir criaderos clandestinos y exigir habilitación para vender en internet. “El espíritu del proyecto es que todos los que estén en el sector estén reglamentados. Todos, incluidos los refugios, porque estamos tratando con vulnerables. Saquemos el prejuicio de si el animal va a ser vendido o comercializado; lo que importa es que se lo trate bien, esté en estado de bienestar y se controle su salud”.

Fuerte presencia en Hurlingham, Tesei y Morris

El impacto del Círculo de Veterinarios en el partido es masivo. “Del Círculo somos 33 médicos veterinarios de 17 consultorios de Hurlingham, Tesei y Morris. Eso hace que haya un 80% de participación de todos los veterinarios del municipio”, precisó Savastano, remarcando que llevan años de trabajo ininterrumpido. Entre las acciones más relevantes, destacó las campañas contra las «vidrieras vivas» y la campaña de vacunación antirrábica anual y gratuita que sostuvieron activamente incluso durante la pandemia.

Guía para dueños: «La vacuna es como la VTV»

Hacia el final, la presidenta del Círculo dejó una fuerte recomendación para quienes piensan en adoptar o rescatar una mascota, llamando a terminar con la «romantización» de la problemática callejera y a tomar conciencia de los cuidados elementales.

“Si una persona rescata un animal y no lo puede mantener, entonces no lo rescató. A una mascota le tenemos que garantizar refugio, comida adecuada, tiempo, juego y salud. Tenemos que ser tan responsables cuando hablamos de animales como cuando hablamos de niñez”, concluyó.

Para los que ya tienen «bichos» en casa, Savastano sustituyó las acciones indispensables: disfrutar, jugar y cumplir con el calendario sanitario. “La vacuna es como la VTV: una vez al año. Es la revisación general donde los profesionales detectamos cosas que la gente no tiene por qué ver en el día a día”, graficó.

Ante la duda frecuente de qué hacer al adoptar un animal sin antecedentes médicos conocidos, la especialista fue clara: “Se desparasita, se mejora su estado general y se lo revacuna, no importa lo que haya tenido antes”. Asimismo, encendió una alarma respecto a los gatos, recordando un caso de rabia detectado tiempo atrás en Pilar: “La vacunación toma muchísima relevancia en los felinos porque están más sueltos y en contacto con el ciclo aéreo. El chequeo general es clave y hay que seguirlo toda la vida”.