Homenaje a Vivencia en la Lesgislatura porteña

El próximo 17 de abril a las 17 hs. la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires rendirá homenaje al legendario dúo Vivencia, conformado a principios de los años 70 por Héctor Ayala y Eduardo Fazio,

Vivencia es protagonista de la etapa fundacional de la historia del rock argentino.

Ayala y Fazio son originarios del oeste del gran Buenos Aires. Hurlingham fue una de las ciudades elegidas para los primeros pasos del dúo que fue contemporáneo a Sui Géneris, Pastoral, Pedro y Pablo y León Gieco. Muchos recuerdan sus presentaciones en el Defensores, en el Curupaytí, en El Retiro o en el Independiente, también en algún festival en la Escuela Esteban Echeverría.

El dúo grabó «Mi Cuarto» en 1973, un disco que marcaría un hito en la música de esos tiempos y se transformó en un clásico indiscutido de la música nacional. En ese long play está el tema «Los juguetes y los niños». Vivencia tiene ocho discos más, en los que aparecen temas entrañables como «Natalia y Juan Simón», «Pupitre marrón», «Gira la vida» y «Curiosa noche», entre otros. «Lo nuestro fue la canción, con un tono más social que político. En el ambiente del rock teníamos cierta resistencia: nos acusaban de hacer música light. Nuestras letras eran esencialmente humanísticas: hablaban del hombre, la familia, Dios, la amistad. Nuestra poesía era comprometida» recordó Ayala en un reportaje en el 2005.

Tras el fallecimiento de Héctor Ayala en 2016, Fazio ha continuado preservando la memoria del dúo a través de diversas presentaciones y homenajes.

El próximo 17 de abril, Fazio recibirá la distinción con una plaqueta con el siguiente texto:

«La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires extiende esta distinción al dúo musical VIVENCIA, por su trayectoria artística y valioso aporte a la cultura popular y al rock nacional».