Juan Grabois: “Hay que priorizar la justicia social y a los descartados; no hay maniobra capaz de tapar ese mensaje”

El diputado nacional, dirigente social y referente de Argentina Humana visitó el programa “¿Cómo Sigue esto) (Radio UNAHUR), conducido por Rody Rodríguez y Maru Pampín. En la charla el dirigente analizó el escenario internacional, la crisis de los paradigmas políticos y la llegada del Papa.

—Estamos con la visita de Juan Grabois, diputado nacional, dirigente social y referente de Argentina Humana. El programa se llama ¿Cómo sigue esto?…

—Uy, espectacular. ¿Y vos sabés?

—No, te pregunto a vos.

—Sí, pero no te lo puedo contar. Tengo un plan espectacular, pero es como el de Patricia, ya lo vas a entender (risas).

—Estamos viviendo momentos de hechos muy fuertes: el triunfo de Lula, la derrota de Trump, la crisis de Paraguay. ¿Cómo repercute e impacta esto en la Argentina?

—Primero, se cae el clima de invencibilidad de ellos. Parecía que venían degollando y no era tan así. Ellos marcan un paradigma muy claro: el de la desregulación absoluta, del aceleracionismo tecnológico, de la deshumanización y de la destrucción de los derechos. El paradigma libertario es un paradigma. Al tener cierta consistencia —deshumanizante, desde luego—, tenía una perspectiva de avance muy fuerte. Hubo pueblos que dijeron: “No, no queremos esto, queremos otra cosa”.

Esa otra cosa también está en crisis. Lo que defendemos desde el campo nacional, popular, latinoamericanista y desde el humanismo internacional se basa en ciertos valores y derechos, fundamentalmente los derechos humanos. Todavía el paradigma de cómo se expresa políticamente eso está en construcción, porque tampoco se puede pensar que en las circunstancias actuales se pueda replicar el viejo Estado Social de Derecho o el Estado de Bienestar. El mundo cambió. Es muy fácil el paradigma libertario, porque es básicamente no hacer nada, dejar que el mercado y el poder real dominen, y que el descarte siga siendo descarte. Nosotros la tenemos mucho más difícil. Hay que combatir a los sectores económicamente privilegiados y hacer un montón de cosas, y el que hace se equivoca. Pero desde el punto de vista de nuestras perspectivas políticas de corto plazo, obviamente son mejores. ¿Cómo era el nombre del programa?

—¿Cómo sigue esto?

—Sigue. Pareciera ser que vamos a tener que luchar mucho, sufrir mucho, pero hay una luz de esperanza de que podemos dar vuelta la tortilla.

—Ahora hay una esperanza. Por un lado, la gente cotidiana dice que no hay alternativa del otro lado, pero que esto ya no va más. Por otro lado, espera que el dirigente salga, se siente y arme una propuesta. ¿Qué sentís vos? ¿Hay debate real?

—Se están acelerando algunas discusiones en el buen sentido de la palabra. Yo creo que la gente nos va a acomodar a los dirigentes. Nos va a acomodar un poco esta idea que surge de “hay que sacar a Milei”. A veces yo les digo: “Yo no voy a sacar a nadie, no tengo el botón para sacar a nadie, esto es una cosa de todos”. Pero esa energía también viene de lo internacional. Hay cosas muy interesantes en lo que pasó en Estados Unidos en el abordaje de los problemas económicos, donde ganaron candidatos que se autoperciben socialistas.

—Ganaron minorías.

—Sí, ganaron minorías pero con un discurso de mayorías. Esa es una cosa nueva; no era un discurso identitario de “yo soy de un pueblo originario, entonces…”, sino de “yo voy a defender los derechos económicos de la mayoría frente a las élites económicas”. Eso es extraordinario y tiene que permear acá, con los temas que le cambian realmente la vida a la gente y que permiten que cada uno pueda ir arrimando el bochín para encontrar su propia felicidad.

—Tiene que permear también con una actitud no pasiva desde acá, sin esperar que la cosa pase solamente. Ocurrió lo de Brasil y enseguida aparecieron un montón de grupos de WhatsApp diciendo que Lula ganó con eso, como si esa fuera la herramienta.

—Desde luego. Lo que pasó en Brasil, por lo que me cuentan los compañeros de allá, fue precisamente que mucha gente empezó a actuar de manera autónoma a las estructuras partidocráticas. Es decir, dejó de esperar pasivamente lo que hagan los dirigentes. Superó a Lula, superó al PT. Fue un movimiento muy fuerte del pueblo, incluso con esa militancia digital indisciplinada. Ahí creo que hay un mensaje para esta idea de “arréglense, déjense de romper las pelotas y únanse”, que está muy bien. También hay que ser conscientes de que, sobre todo los dirigentes, no somos tan importantes. A lo sumo, con mucha suerte, podemos expresar lo que está pasando en la sociedad y en el pueblo.

—Arréglense y júntense no solamente para ganar, sino después para gobernar. Porque también pasó eso de “júntense”, se ganó y no se pudo gobernar.

—Sí, claro. Eso lo tenemos claro. Hay que ver si con eso que tenemos claro podemos hacer algo mejor.

Horas antes de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, Juan Grabois compartió su mirada sobre esta visita histórica. “Mi percepción es que hay dos aspectos que están relacionados. Por un lado, hay una búsqueda espiritual de los pueblos que se fortalece en un momento de crisis de sentido y que nos hace bien. Nos hace bien buscar algo que nos trasciende, sea en lo religioso, en lo político o en lo social; algo que nos saque de nuestra individualidad y nos descentre. Y por otro lado, está la perspectiva de justicia social. Con independencia de los tejes y manejes del protocolo, de si el Papa le sonríe más a uno o si se saca una foto con otro —todo eso con lo que el Gobierno está muy paranoico—, creo que hay un mensaje que viene del legado de Francisco: priorizar la justicia social, a los de abajo, a los descartados. No hay maniobra de nadie capaz de tapar ese mensaje”.