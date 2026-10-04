La abuela «Cuñi», la vecina de Morris que cumplió 106 años

Cornelia de Jesús García de Villaba es la «Abuela Cuñi» la persona más longeva de Hurlingam, el pasado domingo XX de setiembre celebró sus 106 años.

La Abuela Cuñi nació en Llajta Mauca, una localidad rural en Santiago del Estero, y se mudó a Hurlingham a los 22 años. En los primeros años se dedicó como empleada doméstica, cocinera y modista.

Cuñi tiene 3 hijos, 11 nietos y 10 bisnietos. Una nota publicada en EL Cronista cuenta que Cuñi «disfruta las reuniones familiares y las visitas. Estuvo casada dos veces y quedó viuda en 1994; por este motivo, su vida giró en torno a la familia que la acompaña, la visita y la lleva de paseo».

A Villaba le preguntaron cuál era el secreto de su longevidad en diálogo con TN y no dudó en responder con humor: “La cervecita”.

Más allá de la broma, mantuvo siempre una vida activa y gozó de buena salud. Su familia también destaca la alegría que tiene para recibir gente, el baile y la curiosidad que tiene ante la vida.

Por ejemplo, para su cumpleaños número 100, que fue en la pandemia, lo festejó a través de las rejas de su casa, y tanto parientes como vecinos se juntaron en la puerta con música, comida y un pasacalles.

Para sus 106 años la fueron a visitar muchísimos amigos y familiares, también fue a saludarla el intendente Damián Selci, y como ocurre desde hace varios años Cuñi recibió al concejal Juan Zabaleta. «Por fin llegó mi amigo» le dijo la abuela al ex intendente.