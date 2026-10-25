La Provincia incorporó las carreras de trote al régimen hípico y oficializó el hipódromo de Hurlingham

La norma reconoce como hipódromos oficiales de trote también a los de Navarro, Chivilcoy, Pehuajó y Lincoln. Prevé fondos y transmisión de las carreras.

El Gobierno bonaerense promulgó una ley que incorpora la cría de caballos American Trotter, su entrenamiento y las carreras de trote al régimen provincial de actividad hípica. La norma modifica la Ley 13.253, amplía las facultades de fiscalización y financiamiento del sector y declara como hipódromos oficiales de trote a los de Hurlingham, Navarro, Chivilcoy, Pehuajó y Lincoln.

Para Rodrigo Mosman, vocero del hipódromo de Hurlingham, la nueva situación legal “beneficia en varios aspectos, el primero que es un espaldarazo a una actividad de 100 años y al laburo de la gente, que dedica mucho tiempo, y casi siempre en forma amateur”.

Luego aclaró que “la ley del turf existe desde el año 2004 y abarca a los cinco hipódromos de la provincia, que son San Isidro, La Plata, Tandil, Dolores y Azul, que tienen una participación del FOPROJUE, que es el Fondo Provincial de Juego. Ahora, se logró ampliar esta ley y que el trote se sume como actividad, con sus cinco hipódromos bonaerenses, además de Hurlingham, los de Navarro, Chivilcoy, Pehuajo y Lincoln, y que la raza American Trotter, sea reconocida y de interés provincial”. El American Trotter es el nombre de la raza de los caballos que compiten en el trote y se equipara al SPC, que es la raza pura sangre, el caballo de turf.

Rodrigo Mosman explicó que con la nueva Ley “también se logra es que esos hipódromos de trote tengan una participación de ese fondo, lo que genera un aporte económico importante para la actividad, que para el caso de un hipódromo gigante como Hurlingham es vital para su infraestructura. Hoy en día y como están las cosas es muy difícil mantenerlo, estamos hablando de una pista de 1.500 metros principal, una pista de vareo, un hipódromo que tiene una villa hípica adentro y que se están formando varios studs”.

Entre las modificaciones, la norma establece que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos podrá destinar entre 9 y 15 puntos del porcentaje previsto para el Fondo Provincial del Juego a transferencias destinadas a cubrir gastos de las actividades hípicas y afines. Además, habilita la asignación de hasta un punto de ese porcentaje para los hipódromos oficiales de trote.

Entre los objetivos previstos figuran la instalación de totalizadores y terminales para captar apuestas, la incorporación de equipos y programas informáticos para transmitir las reuniones y los juegos, y la implementación de un sistema antidoping para las carreras y los premios que determine la autoridad competente junto con las comisiones directivas de los hipódromos.

En materia de fiscalización, la normativa amplía las atribuciones de la autoridad de aplicación para regular las competencias de ambas especialidades, establecer requisitos para los hipódromos y las agencias hípicas, autorizar nuevas modalidades de juego y aplicar sanciones ante incumplimientos. También contempla la posibilidad de aprobar la apertura de agencias y de determinar las condiciones para la creación de nuevos establecimientos oficiales.

En diálogo con el programa “¿Cómo sigue esto?” de Radio UNAHUR, Rodrigo Mosman comentó que el Trote, pese a ser una actividad centenaria, no es tan conocida, aunque recordó que “hasta los años 80 tuvo su auge y después costó mucho mantener, por la situación general y también por malas dirigencias. Y todo empeoró en los últimos años”.

Otro de los cambios establece que los hipódromos deberán llevar registros actualizados de las personas que trabajan o desarrollan actividades vinculadas con el hipismo en sus instalaciones, así como de los caballos que participan en las reuniones, con identificación de sus propietarios y cuidadores. Además, deberán contratar seguros para afrontar eventuales indemnizaciones por daños a terceros durante las competencias o los entrenamientos realizados en sus dependencias.

“El trote genera muchísimo trabajo -afirma Mosman- criadores, recreadores, cuidadores, vareadores, herreros, veterinarios, los que producen los insumos, el alimento, los accesorios, mucha gente laburando por el Trote”.