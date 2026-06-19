La UM abre inscripciones para el segundo cuatrimestre con trayectos formativos adaptados al empleo del futuro

La Universidad de Morón inicia el segundo ciclo lectivo de este año con una fuerte apuesta por las habilidades blandas como complemento de su formación para responder a las demandas del mercado laboral.

La Universidad de Morón (UM) anunció la apertura de las inscripciones para el segundo cuatrimestre de 2026, cuyo inicio de cursada está programado para agosto próximo. Además de las carreras que se dictan de forma presencial en las sedes de Morón y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la institución cuenta con una propuesta educativa de alcance nacional a través de la modalidad a distancia, complementada con actividades presenciales en sus sedes y en el nuevo Centro Regional Cañuelas (Pasaje Antonio Díaz 745, Colectora Ruta 205).

Este segundo cuatrimestre continúa con una fuerte apuesta por los Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales, los cuales se dictan de forma gratuita y optativa. Estas microcredenciales diseñadas junto con Coursera, la plataforma educativa global líder, orientadas al desarrollo de competencias cada vez más demandadas en el ámbito laboral. Son recorridos formativos pensados para desarrollar de manera práctica habilidades clave para el mundo profesional actual, abarcando áreas como comunicación, liderazgo, innovación tecnológica y gestión de proyectos.

Los trayectos están organizados estratégicamente según el nivel de avance y dirigidos a estudiantes de todas las carreras, se distribuyen de forma secuencial: en primer año se cursa Comunicación Efectiva; en segundo, Liderazgo, Inteligencia Emocional, Trabajo en Equipo y Creatividad; en tercero, Tecnologías Innovadoras, IA y Ciencia de Datos, mientras que en cuarto y quinto se puede estudiar Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles. Al final de la carrera, el alumno habrá adquirido la totalidad de las competencias necesarias para el mundo laboral, sin costos extra.

Al respecto, Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes y experto en educación digital, subrayó la importancia de adaptar la gestión universitaria a los hábitos actuales de aprendizaje sin resignar la personalización. “El objetivo es que la universidad se integre de forma natural al entorno digital en el que ya interactúan los alumnos, facilitando el acceso a los contenidos. La tecnología nos permite detectar necesidades a tiempo y brindar un seguimiento pedagógico más cercano”, explicó.

Respecto a la oferta académica para agosto 2026, en la sede de Morón, se podrán cursar de manera presencial: Abogacía, Diseño de Indumentaria, Diseño de Interiores, Diseño Gráfico (con orientación multimedial y publicitaria), Lic. en Enfermería (para Enfermeros Profesionales), Psicología, Profesorado en Ciencias de la Educación (para Licenciados en Ciencias de la Educación), Profesorado en Psicopedagogía (para Licenciados en Psicopedagogía), Administración, Contador Público, Comercio Internacional, Comercialización (marketing) y la Licenciatura en Higiene y Seguridad del Trabajo (para inscripciones por convenio). La carrera de Arquitectura se dictará tanto en la sede de Morón como en la sede de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto, la modalidad a distancia ofrece una propuesta para todo el país que incluye: Abogacía, Tasador, Martillero Público y Corredor, Diseño de Indumentaria, Diseño de Interiores, Diseño Gráfico, Fonoaudiología, Psicopedagogía, Administración, Contador Público, Comercio Internacional, Recursos Humanos, Turismo, Gestión Hotelera, Producción y Diseño en Comunicación Audiovisual y el ciclo de complementación curricular de la Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica.

Asimismo, para el segundo cuatrimestre, la UM también cuenta con varios posgrados: Maestría en Administración de Negocios (MBA), Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Especialización en la Función Judicial, Especialización en Docencia Universitaria Mediada por Tecnologías Educativas y el Doctorado en Filosofía. A su vez, se destaca el trayecto de formación curricular en Tasador, Martillero Público y Corredor, una excelente oportunidad para abogados, arquitectos o contadores que deseen cursar esta segunda carrera de forma más ágil, ya que se cursa en tan solo un año.

Como pilar de la propuesta educativa, la UM utiliza Blackboard, la plataforma de aprendizaje líder a nivel global, para centralizar contenidos, actividades y evaluaciones. Este entorno funciona como un soporte pedagógico y académico. Tanto los alumnos de carreras a distancia como los de la modalidad presencial acceden al campus virtual, garantizando que todas las asignaturas y los trayectos formativos estén alojados en un mismo lugar de manera clara y accesible. A este ecosistema se suman las aulas inmersivas, equipadas con recursos didácticos desarrollados por el propio cuerpo docente.

Asimismo, la universidad impulsa la internacionalización académica mediante convenios con universidades de Italia y España, permitiendo a sus estudiantes acceder a dobles titulaciones internacionales. Esto les brinda la posibilidad de obtener un título adicional en el extranjero, diferenciándose en el mercado laboral y ampliando sus oportunidades profesionales a nivel global.

Quienes se inscriban para comenzar a cursar en agosto 2026 acceden a un 50% de descuento en el pago de la matrícula. La bonificación es válida únicamente para las carreras de este segundo cuatrimestre.