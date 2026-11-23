La propuesta, impulsada por la Escuela Superior de Leyes junto al Ministerio de Seguridad Nacional, continúa promoviendo la formación especializada y el fortalecimiento de las capacidades profesionales para la gestión de políticas públicas en materia de seguridad.

La Universidad de Morón (UM), a través de la Escuela Superior de Leyes, llevó adelante el acto de apertura de la tercera cohorte de la Diplomatura en Gestión y Coordinación de la Seguridad Nacional, una propuesta académica desarrollada en articulación con el Ministerio de Seguridad Nacional y destinada a la formación especializada de sus agentes.

La nueva edición da continuidad a una experiencia de formación exitosa que, desde su primera cohorte, se ha consolidado como un espacio de referencia para la profesionalización de quienes participan en el diseño, la planificación y la gestión de políticas públicas vinculadas a la seguridad.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del vicerrector de Educación Digital e Innovación de la UM, Pablo Navarro; el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; el secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad Nacional, Martín Siracusa; y el director General de Recursos Humanos, Ariel Alonso Toglia.

“Es una gran satisfacción dar inicio a una nueva cohorte de esta diplomatura, que ya cuenta con una trayectoria y resultados muy valiosos. La continuidad de esta propuesta refleja el compromiso de la Universidad de Morón con una formación académica de calidad, vinculada con los desafíos concretos de la sociedad”, sostuvo Navarro.

La propuesta académica integra contenidos teóricos y prácticos desde una perspectiva multidisciplinaria, que articula conocimientos del derecho, la criminalística, la sociología, la administración pública y las tecnologías aplicadas. A lo largo de la cursada, los participantes trabajan sobre marcos normativos nacionales e internacionales, modelos de gobernanza democrática y estrategias de articulación interjurisdiccional e institucional.

El inicio de esta tercera cohorte reafirma el compromiso de la Universidad de Morón y del Ministerio de Seguridad Nacional con el desarrollo de propuestas de formación que contribuyan a fortalecer las capacidades institucionales y a brindar herramientas para abordar los desafíos actuales de la seguridad desde una perspectiva integral y profesional.