La Universidad de Morón participó de la Expo Real Estate Argentina 

Se trata de uno de los principales espacios de encuentro del sector inmobiliario y de inversiones del país, que se desarrolló los días 12 y 13 de agosto, en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

La Universidad de Morón (UM) participó de Expo Real Estate Argentina 2026, uno de los principales espacios de encuentro del sector inmobiliario, desarrollista, financiero y de inversiones del país, que se desarrolló los días 12 y 13 de agosto, en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

A través de la Escuela Superior de Leyes, la UM presentó su propuesta académica, con especial protagonismo de la carrera de Tasador, Martillero Público y Corredor, y acompañó a estudiantes en una experiencia de vinculación directa con el ámbito profesional y empresarial.

La participación en Expo Real Estate permitió el contacto con referentes del sector y el acceso a información actualizada sobre el funcionamiento del mercado inmobiliario, sus actores y sus principales líneas de desarrollo.

En este marco, los estudiantes pudieron conocer a través de distintos actores las dinámicas actuales de la actividad, así como las innovaciones que están redefiniendo los modelos de inversión, comercialización y gestión dentro del sector.

“La formación universitaria no puede estar desvinculada de la realidad profesional. Participar de estos espacios nos permite acercar a nuestros estudiantes al mundo real y a las transformaciones que atraviesa el mercado, para que puedan comprender que el ejercicio profesional requiere no solo conocimientos, sino también capacidad de análisis, adaptación y una mirada amplia sobre el contexto en el que van a desempeñarse”, destacó Pablo Navarro, Decano y Experto en educación digital.

Por su parte, Mariana Fabrizio, Directora de la carrera de Tasador, Martillero Público y Corredor, señaló: “Para nuestros estudiantes, estar en contacto con el mercado desde adentro representa una experiencia formativa muy valiosa. Les permite observar cómo se desarrolla la actividad, conocer nuevas tendencias, interactuar con profesionales y relacionar los contenidos que trabajan en las aulas con los desafíos concretos que encontrarán en su futuro profesional”.

La participación en Expo Real Estate reafirma el compromiso de la Universidad de Morón con una formación académica vinculada al mundo profesional, promoviendo instancias que enriquecen la trayectoria educativa, amplían la mirada de los estudiantes y fortalecen su preparación para desenvolverse en un sector dinámico y en permanente transformación.