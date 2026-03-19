Más cerca, más estudiantes: el impacto de las universidades nacionales en el Conurbano

INFORME DE UNAHUR

El Laboratorio de Políticas Educativas de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) presentó su undécimo informe, en el que analiza el impacto territorial de las universidades nacionales en el Conurbano bonaerense. El estudio identifica un proceso de “densificación educativa”, en el que la cercanía geográfica a las instituciones de educación superior favorece el crecimiento de la matrícula.

La investigación se basó en datos de los censos nacionales de 2010 y 2022, junto con información de matrícula georreferenciada de la UNAHUR, lo que permitió dimensionar el alcance territorial de estas universidades en la población de la región.

Según el relevamiento, el 98% de las unidades censales registró un aumento en la proporción de personas con estudios universitarios completos o incompletos, con un crecimiento promedio de 4,5 puntos porcentuales.

El informe también identifica el denominado “efecto proximidad”: en radios ubicados a menos de un kilómetro de las sedes universitarias, el incremento de la población universitaria alcanza el 5,71%, mientras que en zonas más alejadas el crecimiento desciende al 4,12%.

En ese sentido, se observa una tendencia decreciente a medida que aumenta la distancia. Las áreas ubicadas entre uno y cuatro kilómetros registran un incremento del 4,63%, mientras que las fracciones situadas a más de cuatro kilómetros presentan el nivel más bajo de crecimiento.

Por último, el estudio concluye que la expansión del acceso a la educación superior se produce de manera independiente del nivel de vulnerabilidad socioeconómica de la población. Según se señala, este resultado “confirma una distribución del acceso educativo al nivel superior territorialmente homogéneo y desvinculado de las privaciones materiales históricas presentes en el territorio”.

– Conocé el informe completo – LPE Informe 11: Impacto territorial de las Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense