Osmar Núñez llega a La Plata con la aclamada «Bergman y Liv»: una historia de amor, cine y resistencia teatral

El actor formado en Morón se presentará en la Sala 420 junto a Ingrid Pelicori, bajo la dirección de la consagrada Leonor Manso. Los secretos de una obra nacida en pandemia que conmueve al público en su quinta temporada.

La Plata se prepara para recibir una de las producciones más aplaudidas de la cartelera nacional. El próximo viernes 17 de julio a las 21:00 horas, la obra «Bergman y Liv, correspondencia amorosa» se presentará en una única función en la Sala 420 (Calle 42 N° 571, entre 6 y 7). Las entradas ya están a la venta de forma anticipada a través de la plataforma Alternativa Teatral.

El espectáculo está protagonizado por Osmar Núñez e Ingrid Pelicori, bajo la dirección de la emblemática Leonor Manso. La obra, escrita por Lázaro Droznes, transita su exitosa quinta temporada recreando el complejo, apasionado y duradero vínculo entre el legendario director de cine Ingmar Bergman y su actriz fetiche y gran amor, Liv Ullmann.

Un amor que sobrevivió a la separación

Osmar Núñez, reconocido actor formado en el Teatro Laferrere de Morón y exvecino de Hurlingham, encarna a Bergman, un director al que admira desde su adolescencia.

«Se enamoraron perdidamente, se casaron, tuvieron una hija, pero fue una relación bastante bella por un lado y complicada por el otro. Ingmar tenía un carácter muy posesivo y eso hirió el vínculo», relata Núñez sobre los protagonistas. Sin embargo, el final de la convivencia no fue el final del amor. «Se separan y la obra empieza ahí. Mantuvieron una relación amorosa diferente durante 40 años de su vida. Siguieron siendo amigos, trabajaron juntos en muchísimas películas y, de hecho, la última persona que lo despide en este plano es ella».

Aunque el formato de la obra simula ser un intercambio de cartas, el actor revela un detalle clave: «Las cartas son apócrifas, no existieron. El autor le da ese formato para lograr el encuentro, pero son palabras de ellos sacadas de sus biografías, documentales, libros y entrevistas».

El nacimiento en pandemia y la magia de Leonor Manso

La puesta en escena arrastra una mística particular, ya que fue diseñada bajo las estrictas restricciones del aislamiento sanitario. «Esta obra se preparó y se estrenó en pandemia«, recuerda Núñez. «Como no podíamos tocarnos ni besarnos, preparamos este trabajo donde, a pesar de la distancia física que mantenemos en el escenario, estamos muy juntos. Solo en el final nos vemos y nos encontramos».

El actor deshace en elogios hacia la directora del proyecto, Leonor Manso, a quien define como una guía exquisita. «Lo primero que nos dijo fue: ‘Acá no se lee nada, hay que actuar estas cartas’. Es una directora extraordinaria que acompaña al actor, sabe lo que le pasa en las dificultades y le dio mucha fuerza a estos personajes».

El teatro como trinchera

Para Núñez, interpretar al cineasta sueco toca una fibra muy íntima relacionada con su propia pasión por las tablas. En un fragmento de la obra, el personaje de Bergman confiesa su amor absoluto por los intérpretes y el espacio teatral, algo con lo que el actor conecta profundamente.

«Para mí el teatro es mi lugar de resistencia, mi lugar para realizarme, para contar y para encontrarme con la gente. Es el lugar más pleno», concluye Núñez, invitando al público platense a conmoverse con una historia universal sobre el encuentro, el arte y las contradicciones del amor.